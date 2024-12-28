Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...

Отправлено: - 13:10

Как активному пользователю портала ГосЗакупок кажется эта часть закона абсолютно бредовой. Такое ощущение, что крупные поставщики (которые могут позволить себе вкинуть денег в обеспечение заявки) пролоббировали данные изменения. Что в принципе понятно: правительство у нас работает не для народа, а на благо бизнеса и продвигает его интересы. Либо закон, как у нас бывает, составляли высоколобые идиоты, оторванные от реальной жизни и со своего Олимпа людей не видящие. В итоге те кто готов был работать за еду, и оказывал соответственно низкие по качеству услуги или поставлял плохого качества товары теперь полезут как мухи на навоз. А на местах будут всё это хавать как и раньше, потому, что никто не хочет судиться и не имеет в штате экспертов или хотя бы понимающих людей.