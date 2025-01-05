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≡ Сколько средств выделили из бюджета на пенсии и пособия в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50862
Сколько средств выделили из бюджета на пенсии и пособия в Казахстане
Отправлено: 05.01.25 - 12:11
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Всего предусмотрено начисление 41 вида социальных выплат. Расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2025 году выросли на 14%, достигнув 6 трлн 108 млрд тенге, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1934
Re: Сколько средств выделили из бюджета на пенсии и пособия в...
Отправлено: 05.01.25 - 12:11
#1
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Сообщают, как о достижении.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7327
Re: Сколько средств выделили из бюджета на пенсии и пособия в...
Отправлено: 05.01.25 - 13:09
#2
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Говорят конторские работники,то бишь отдел кадров,завсклады, бухгалтерия и технические работники в силовых,военных и правоохранительных органах тоже уходят на пенсию в 45 лет, однако за какие коврижки и чем они заслужили такую льготу.
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