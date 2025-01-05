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≡ Быстрые платежи по номеру в Казахстане: что говорят в Нацбанке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50862
Быстрые платежи по номеру в Казахстане: что говорят в Нацбанке
Отправлено: 05.01.25 - 11:26
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В финрегуляторе добавили, что внедрение сервисов платежей для субъектов электронной коммерции и сервисов для проведения трансграничных платежей (к примеру, для оплаты товаров в России) с другими подобными системами может быть реализовано в будущем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10166
Re: Быстрые платежи по номеру в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 05.01.25 - 11:26
#1
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Цитата:
Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что любое упрощение процесса денежных переводов поможет развитию торговли, но создает риски со стороны интернет-мошенников.

Источник:

То есть если при переводе 500тыс с каспий банка на карту друго банка Каспий сдерёт с меня комисию 4750тнг то всё пройдёт нормально,а если без комисси то перевод уйдёт к мошенникам? :lol:
Кстати аналогичный перевод с халык банка будет стоить всего 150тнг
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7327
Re: Быстрые платежи по номеру в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 05.01.25 - 13:27
#2
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Жадность банкиров не знает границ,мало того с кредитов они снимают нехило,так ещё с переводов почти 1%, ещё дополнительные услуги за каждый движ копейку просят. Например, в бкц за пересмотр кредитного договора 10% от суммы и ещё всяко разное (доки с архива).
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