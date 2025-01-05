Отправлено: - 11:26





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54701 Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что любое упрощение процесса денежных переводов поможет развитию торговли, но создает риски со стороны интернет-мошенников.Источник:

Цитата:То есть если при переводе 500тыс с каспий банка на карту друго банка Каспий сдерёт с меня комисию 4750тнг то всё пройдёт нормально,а если без комисси то перевод уйдёт к мошенникам?Кстати аналогичный перевод с халык банка будет стоить всего 150тнг