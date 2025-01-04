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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 22:53
#946
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Цитата:
Kairat stayer:
Как несмышлёныши говорят:

Тоже решили опуститься до уровня номерных? Не скажу, что не ожидал от вас, но не так скоро.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 22:55
#947
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Цитата:
saba:
ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время

Вы не поверите, тайну вам раскрою: события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 23:03
#948
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Цитата:
maxsaf:
события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду

Да там вообще не хорошо получилось, если не увидел кто взаимосвязи. И разделил это как то хронологически, вообще не понятно, как такое возможно? :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6618
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 07:55
#949
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Цитата:
maxsaf:
Тоже решили опуститься до уровня номерны

Цитата:
Эл-починно:
не хорошо получилось, если не увидел кто

О, властители дум форумных возбудились! Не сметь босота даже смотреть в сторону небожителей, а то толпой навалимся и сбежите в Инстаграм все!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6618
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 08:00
#950
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Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось! Может это просто оправдание совы, когда у нее спросил, как так с глобусом получилось то?
Ура,Сава нашла хвост!(Пятачок)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:28
#951
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Цитата:
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось!

Ладно, что конкретно вам не понятно? Помогу разобраться. :-)

[Исправлено: maxsaf, 05.01.2025 - 10:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17370
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:50
#952
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Цитата:
maxsaf:
Чел русский, до мозга костей

русский чел до мозга костей в канаде под украинца косит прям как ты))
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют
парадокс Цитата:
maxsaf:
А граница между ними где идёт. Спрошу точнее: с какой стороны от ЛДНР?

граница европы и азии проходит по уральским горам
а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно
до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая Цитата:
saba:
Как то незаметно прошло 30 летие начала 1 чеченской войны!

ну как незаметно
весь ютюб роликами забит на эту тему от иноагентов
даже как то глаза уже замылили
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:57
#953
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Цитата:
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось

"-Принцип первый, Кларисса, простота.
Читайте Марка Аврелия, "..изучая вещь, спроси себя в чем её суть, её природа".
Что же делает наш маньяк?
- Убивает женщин.
- Нет, это второстепенно. Какие мотивы им движут? Что толкает его на убийство?
- Злоба...разлад с обществом...неудовлетворенность.
- Нет! Он вожделеет! Вот его природа."
х/ф Молчание ягнят
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:03
#954
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Цитата:
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось

...или

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6618
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:40
#955
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Цитата:
maxsaf:
что конкретно вам не понятно?

Всё!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6618
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:41
#956
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Цитата:
Карачун:
Он вожделеет

Кого? Марика? Он скрытый гей? Какой ужас ужасный!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 11:15
#957
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Цитата:
abaika95:
граница европы и азии проходит по уральским горам а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая

Это ты про другую границу говоришь, ту, что между Европой и Азией, а я тебя спрашивал, где граница между одними славянами, и другими славянами ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25957
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 11:16
#958
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Цитата:
abaika95:
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют

Если ты пойдешь добровольцем - будешь злым якутом у них :lol:
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