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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 22:53
Цитата:
Тоже решили опуститься до уровня номерных? Не скажу, что не ожидал от вас, но не так скоро.
Kairat stayer:
Как несмышлёныши говорят:
Как несмышлёныши говорят:
Тоже решили опуститься до уровня номерных? Не скажу, что не ожидал от вас, но не так скоро.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 22:55
Цитата:
Вы не поверите, тайну вам раскрою: события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду
saba:
ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время
ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время
Вы не поверите, тайну вам раскрою: события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 23:03
Цитата:
Да там вообще не хорошо получилось, если не увидел кто взаимосвязи. И разделил это как то хронологически, вообще не понятно, как такое возможно?
maxsaf:
события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду
события, произошедшие в разное время, вполне себе могут находиться в одном хронологическом ряду
Да там вообще не хорошо получилось, если не увидел кто взаимосвязи. И разделил это как то хронологически, вообще не понятно, как такое возможно?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 07:55
Цитата:
Цитата:
О, властители дум форумных возбудились! Не сметь босота даже смотреть в сторону небожителей, а то толпой навалимся и сбежите в Инстаграм все!
maxsaf:
Тоже решили опуститься до уровня номерны
Тоже решили опуститься до уровня номерны
Цитата:
Эл-починно:
не хорошо получилось, если не увидел кто
не хорошо получилось, если не увидел кто
О, властители дум форумных возбудились! Не сметь босота даже смотреть в сторону небожителей, а то толпой навалимся и сбежите в Инстаграм все!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 08:00
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось! Может это просто оправдание совы, когда у нее спросил, как так с глобусом получилось то?
Ура,Сава нашла хвост!(Пятачок)
Ура,Сава нашла хвост!(Пятачок)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:28
Цитата:
Ладно, что конкретно вам не понятно? Помогу разобраться.
[Исправлено: maxsaf, 05.01.2025 - 10:29]
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось!
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось!
Ладно, что конкретно вам не понятно? Помогу разобраться.
[Исправлено: maxsaf, 05.01.2025 - 10:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17370
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:50
Цитата:
русский чел до мозга костей в канаде под украинца косит прям как ты))
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют
парадокс Цитата:
граница европы и азии проходит по уральским горам
а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно
до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая Цитата:
ну как незаметно
весь ютюб роликами забит на эту тему от иноагентов
даже как то глаза уже замылили
maxsaf:
Чел русский, до мозга костей
Чел русский, до мозга костей
русский чел до мозга костей в канаде под украинца косит прям как ты))
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют
парадокс Цитата:
maxsaf:
А граница между ними где идёт. Спрошу точнее: с какой стороны от ЛДНР?
А граница между ними где идёт. Спрошу точнее: с какой стороны от ЛДНР?
граница европы и азии проходит по уральским горам
а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно
до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая Цитата:
saba:
Как то незаметно прошло 30 летие начала 1 чеченской войны!
Как то незаметно прошло 30 летие начала 1 чеченской войны!
ну как незаметно
весь ютюб роликами забит на эту тему от иноагентов
даже как то глаза уже замылили
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 09:57
Цитата:
"-Принцип первый, Кларисса, простота.
Читайте Марка Аврелия, "..изучая вещь, спроси себя в чем её суть, её природа".
Что же делает наш маньяк?
- Убивает женщин.
- Нет, это второстепенно. Какие мотивы им движут? Что толкает его на убийство?
- Злоба...разлад с обществом...неудовлетворенность.
- Нет! Он вожделеет! Вот его природа."
х/ф Молчание ягнят
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось
"-Принцип первый, Кларисса, простота.
Читайте Марка Аврелия, "..изучая вещь, спроси себя в чем её суть, её природа".
Что же делает наш маньяк?
- Убивает женщин.
- Нет, это второстепенно. Какие мотивы им движут? Что толкает его на убийство?
- Злоба...разлад с обществом...неудовлетворенность.
- Нет! Он вожделеет! Вот его природа."
х/ф Молчание ягнят
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:03
Цитата:
...или
saba:
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось
Полчаса сидел искал смысл в этих двух сентенциях, увы не получилось
...или
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:40
Цитата:
Всё!
maxsaf:
что конкретно вам не понятно?
что конкретно вам не понятно?
Всё!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 10:41
Цитата:
Кого? Марика? Он скрытый гей? Какой ужас ужасный!
Карачун:
Он вожделеет
Он вожделеет
Кого? Марика? Он скрытый гей? Какой ужас ужасный!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 11:15
Цитата:
Это ты про другую границу говоришь, ту, что между Европой и Азией, а я тебя спрашивал, где граница между одними славянами, и другими славянами
abaika95:
граница европы и азии проходит по уральским горам а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая
граница европы и азии проходит по уральским горам а культурно точнее идеологически гдето по москве наверно до москвы еще восточная европа а с москвы уже азия голимая
Это ты про другую границу говоришь, ту, что между Европой и Азией, а я тебя спрашивал, где граница между одними славянами, и другими славянами
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.01.25 - 11:16
Цитата:
Если ты пойдешь добровольцем - будешь злым якутом у них
abaika95:
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют
а якуты, буряты и тувинцы за русский мир с украинцами воюют
Если ты пойдешь добровольцем - будешь злым якутом у них
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