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≡ Проект "Ищу дом" - "Его жизнь была под угрозой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50859
Проект "Ищу дом" - "Его жизнь была под угрозой"
Отправлено: 04.01.25 - 22:13
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- Я думаю, он с удовольствием будет контактировать с детьми, которые, конечно, будут дорожить его жизнью и здоровьем. Мне хочется найти коту очень достойных людей, которые будут о нём заботиться. Хочется, чтобы у него были идеальные хозяева! - отметила Ирина.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3827
Re: Проект "Ищу дом" - "Его жизнь была под...
Отправлено: 04.01.25 - 22:13
#1
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//Так как микрооперация в Костанае коту не помогла, мы отправили его в ветклинику в Челябинске.//
Тут даже котов в Челябинск лечить отправляют. А Абайка мне чешет, что из германии на операции в Астану и зубы лечить летают. Кому верить, сомнения гложут. 8-) :lol:
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