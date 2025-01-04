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- Я думаю, он с удовольствием будет контактировать с детьми, которые, конечно, будут дорожить его жизнью и здоровьем. Мне хочется найти коту очень достойных людей, которые будут о нём заботиться. Хочется, чтобы у него были идеальные хозяева! - отметила Ирина.