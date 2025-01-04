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≡ «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50859
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 14:18
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На этой теме он отдельно остановился, подводя итоги 2024 года и рассказывая о перспективах областного центра. 30 декабря прошла встреча Марата ЖУНДУБАЕВА с активом города.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6614
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 19:14
#15
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Почему, когда что то Абике предлагает мне сразу становится плохо? И что обязательно нужно прижать гражданина, чтобы не дай Бог ему не стало слишком хорошо?
То что в последнее время делает акимат города я лично оцениваю со знаком плюс! Другое дело, что всегда сложнее переделывать, чем строить что то новое! Наконец то с шумом,криком, с судами начали что то планировать, прежде чем строить! Я про злосчастные ПДП. Сейчас на этапе разработки можно,что то анализировать. А не так, как например с Алтын Арманом и остальными микрорайонами! Когда сначала построили целый город за железной дорогой, а потом стали думать как оттуда выехать! Да и парковки во дворах там страшное дело!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6614
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 19:18
#16
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Я сейчас переехал в Кунай, здесь запланированная парковка на большое количество автомобилей, причем не одна, а две по моим подсчётам где то на 600 авто и там нет угрожающих детских площадок.Все на своем месте, проблем хватает, но фундамент заложен неплохой и главное есть развитие.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
659
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 19:54
#17
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очень хотелось бы, чтобы аким дал команду прекратить поливать зимой улицы города этой химической гадостью. Сейчас город грязный и страшный. Те его потуги сделать его нарядным и красивым к новогодним праздникам сведены на нет. Эта грязь присутствует не только в теплые дни, но и в морозы.Да мы все это видим и на улицах и в магазинах и в квартирах. Это только одна сторона проблемы, другая- экологическая. Отравляется почва, Тобол, флора и фауна. И так каждую зиму. Почему наши экологи молчат? Ослепли? или живут в другом измерении?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1341
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 20:21
#18
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Экологам команды " фас" не было, без нее они не работают. Если вы вывезете машину строительного мусора в ближайший овраг, вас конечно найдут, повяжут и обяжут, но если стройкомпания строит на берегу оврага три многоэтажки и мусором отсыпают берега, здесь наверное все законно, на их взгляд
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3827
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 20:55
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы бы без порожняка, показали бы

Ну так откройте просто Google Maps карты и сами посмотрите. Как выглядит Костанай при увеличении, и как выглядит, например район Штутгарта при таком же увеличении. В Костанае, я зелени как то вообще, от слова совсем не увидел, не говоря о парках.
ПС - а разглядел, Парк Победы, ещё можно зелёным назвать, а что с центральным парком не так, я не знаю. С гугла плохо видно.

ПС- ПС- вот так в Яндексе 2021 год в отличие от гугла за 2025 год
выглядел Костанай.

[Исправлено: Эл-починно, 04.01.2025 - 22:29]
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