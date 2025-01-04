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«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
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