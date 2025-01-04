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≡ Начало массового ДТП на трассе Астана-Щучинск попало на видеорегистратор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50859
Начало массового ДТП на трассе Астана-Щучинск попало на видеорегистратор
Отправлено: 04.01.25 - 19:52
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Видно, что участники движения игнорировали скоростной режим - установленная скорость на участке 80 км/ч. В условиях гололеда и плохой видимости (менее 50 метров) никто не выбрал безопасную скорость, которая в таких ситуациях должна быть не более 40-50 км/ч.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
589
Начало массового ДТП на трассе Астана-Щучинск попало на видеорегистратор
Отправлено: 04.01.25 - 19:52
#1
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А что их жалеть! Не дружат с законами, правилами, а иногда и самим собой, поэтому их жалеть, себя не уважать! Так должно быть с теми, кто плеванто относится не только к себе и своим близким! Ездють ездюки, плохо, что не скачут, лучше бы скакали, меньше бы страдали люди! Ведь береженого бог бережет, а не береженого сержант стережет!

[Исправлено: абике, 04.01.2025 - 20:56]
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