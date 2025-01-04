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≡ Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50859
Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 19:44
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Один из них распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Он признан виновным в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
659
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 19:44
#1
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"житель Тараза - распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть"
- а можно по конкретнее расписать что за террористы и где за рубежом планировал он воевать
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1793
Re: Казахстанцы получили по 7 лет за пропаганду терроризма
Отправлено: 04.01.25 - 23:12
#2
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Цитата:
рихард:
- а можно по конкретнее расписать что за террористы и где за рубежом планировал он воевать


.....этого даже Надя не узнает все статьи типа криминал,общество,государство,пишется по соросу люди закончили западные учебные завидения или проходили стажировку там, их научили "как правильно приподнести" да Тимур,как соседи накосячат так называют имена,фамилии как у нас всё табу....где гласность, свобода слова?
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