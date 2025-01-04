Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...

Отправлено: - 19:14

Почему, когда что то Абике предлагает мне сразу становится плохо? И что обязательно нужно прижать гражданина, чтобы не дай Бог ему не стало слишком хорошо?

То что в последнее время делает акимат города я лично оцениваю со знаком плюс! Другое дело, что всегда сложнее переделывать, чем строить что то новое! Наконец то с шумом,криком, с судами начали что то планировать, прежде чем строить! Я про злосчастные ПДП. Сейчас на этапе разработки можно,что то анализировать. А не так, как например с Алтын Арманом и остальными микрорайонами! Когда сначала построили целый город за железной дорогой, а потом стали думать как оттуда выехать! Да и парковки во дворах там страшное дело!