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≡ «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50856
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 14:18
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На этой теме он отдельно остановился, подводя итоги 2024 года и рассказывая о перспективах областного центра. 30 декабря прошла встреча Марата ЖУНДУБАЕВА с активом города.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
588
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 14:18
#1
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Все говорят хорошо! Однако, куда автомобилям податься, вед уже негде парковаться! Все места заняты, а не пора ли акиму города установить платные парковки как в нормальных городах страны! Это не город республиканского значения, а многоэтажное село без стоянок для легкового авто транспорта! Нужно обязательно строить платные стоянки напротив Костанай Су по проспекту Абая и в других местах! Многие бросают свою авторухлядь на асфальтированных участках во дворах домов и занимают места, думая, что пока власть дремлет, то использовать как гараж земельный участок как свой собственный и не платить за это деньги в бюджет, Почему так происходит, а происходит потому что аким наверное забыл как своими подчиненными управлять, наверное не знает как организованы платные парковки в других областных центрах, пора уже понять, что областной центр надо благоустраивать, и при этом следить, чтобы каждый клочок земли использовать в пользу государственных интересов! Неужели нужно по таком поводу обращаться к Президенту РК?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
325
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 16:10
#2
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Цитата:
абике:
куда автомобилям податься, вед уже негде парковаться! Все места заняты,


Идеи ИИ
что можно сделать с парковками, чтобы решить проблему недостатка мест в Костанае:

1. Многоуровневые парковки
Построить многоярусные паркинги для увеличения вместимости на том же участке земли. Это может быть наземный или подземный вариант.

2. Подземные парковки
В центре города или под крупными зданиями (торговыми центрами, жилыми домами) можно оборудовать подземные парковочные места.

3. Умные парковочные системы
Внедрение систем управления парковками: датчики занятости мест, онлайн-бронирование парковки через мобильные приложения.

4. Перехватывающие парковки
Создание больших паркингов на окраинах города, где водители могут оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт.

5. Временные парковочные зоны
Организация временных парковок на свободных земельных участках или в малоиспользуемых зонах.

6. Подъёмные парковочные платформы
Автоматизированные платформы, которые позволяют парковать несколько автомобилей в одной вертикальной конструкции.

7. Конвертация малоиспользуемых зданий
Переоборудовать пустующие или редко используемые здания (например, старые склады) под крытые парковки.

8. Зонирование парковок
Создать разные зоны: короткие стоянки (до 1 часа), долгосрочные (на несколько часов или дней).

9. Развитие велосипедной инфраструктуры
Стимулировать жителей использовать велосипеды вместо автомобилей, освобождая место на парковках.

10. Платные парковки
Ввести умеренную плату за парковку, чтобы регулировать использование парковочных мест и снизить перегрузки.

11. Общественные паркоматы и парковочные карты
Автоматизировать оплату парковок через паркоматы или мобильные приложения, чтобы сделать процесс удобным и прозрачным.

12. Совместное использование парковок
Привлечение частных парковок (офисов, магазинов) к предоставлению своих мест в вечерние и ночные часы.

13. Программа каршеринга
Стимулировать использование каршеринга, чтобы уменьшить количество личных автомобилей.

14. Парковки на крышах зданий
Использовать крыши торговых центров и других зданий для размещения дополнительных парковочных мест.

15. Оптимизация существующих парковок
Переразметка и оптимизация существующих парковочных мест для увеличения их вместимости.

16. Программа «Парковки на зелёных зонах»
Создание специальных экологичных парковок с травяным покрытием вместо асфальта.

17. Развитие общественного транспорта
Создание условий, чтобы люди реже пользовались автомобилями: больше маршрутов, удобное расписание и доступные цены.

18. Мобильные парковочные башни
Установка компактных автоматических парковочных башен в местах с ограниченной территорией.

19. Разделение парковок для разных категорий
Отдельные зоны для жильцов, гостей, служебного транспорта и доставки.

20. Создание парковочных мест вдоль рек и под мостами
Использование пространств под мостами, вдоль рек или железных дорог для размещения дополнительных парковок.

Эти меры помогут оптимизировать использование парковочных мест, сократить перегрузку и повысить комфорт автовладельцев.

21. Вертикальные автоматизированные парковочные системы
Современные роботизированные парковки, которые могут хранить автомобили в компактных башнях. Это экономит площадь и ускоряет процесс парковки.

22. Выделенные парковочные зоны для электромобилей
Создать специальные парковочные места с зарядными станциями для электромобилей, чтобы стимулировать экологичные виды транспорта.

23. Общественно-частное партнёрство (ГЧП)
Привлечь частные компании для строительства и управления парковками, с последующим разделением доходов.

24. Программа «Зелёные парковки»
Озеленить парковочные зоны деревьями и кустарниками, чтобы улучшить экологию и внешний вид города.

25. Организация парковок у жилых комплексов
Стимулировать застройщиков оборудовать достаточное количество мест для парковки, как наземных, так и подземных.

26. Расширение тротуаров с интеграцией парковок
Перепланировать улицы с учётом потребностей пешеходов и автомобилистов, создавая встроенные парковочные карманы вдоль дорог.

27. Ночные парковки на общественных площадках
Использовать свободные пространства, такие как школьные дворы или площади перед офисами, для ночной парковки жителей.

28. Программа «Поделись поездкой»
Продвигать совместные поездки через мобильные приложения, чтобы сократить количество автомобилей на дорогах.

29. Мобильные парковочные платформы для мероприятий
Создать временные парковочные зоны для массовых мероприятий с использованием мобильных конструкций.

30. Поощрение использования общественного транспорта
Ввести скидки или льготы на проезд в общественном транспорте для тех, кто оставляет автомобили на перехватывающих парковках.

Эти идеи охватывают как краткосрочные, так и долгосрочные решения, которые могут быть реализованы в Костанае для улучшения парковочной инфраструктуры и оптимизации использования пространства.

ПРодолжать можно бесконечно...

[Исправлено: simkst, 04.01.2025 - 17:12]

[Исправлено: simkst, 04.01.2025 - 17:14]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
325
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 16:27
#3
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Цитата:
решения проблемы с парковками в Костанае, основанных на подходах из ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач) Г.С. Альтшулера:

1. Увеличение пространства (Принцип фрагментации)
Разделите крупные парковочные зоны на более мелкие площадки в разных частях города, чтобы равномерно распределить нагрузку.
2. Вертикальные парковки (Принцип "матрёшки")
Постройте многоуровневые (наземные или подземные) паркинги, где машины размещаются друг над другом.
3. Использование крыш зданий (Принцип универсальности)
Преобразуйте крыши торговых центров, офисов или других зданий в парковочные зоны.
4. Автоматизированные парковки (Принцип автоматизации)
Создайте автоматические парковочные комплексы, где автомобили хранятся роботами на вертикальных стеллажах.
5. Временное использование (Принцип динамичности)
Внедрите временные парковки на открытых пространствах, которые можно использовать в часы пик, например, на школьных дворах или стадионах.
6. Совмещение функций (Принцип объединения)
Объедините парковочные зоны с остановками общественного транспорта, чтобы стимулировать пересадку на автобусы и трамваи.
7. Аренда частных парковок (Принцип использования резервов)
Используйте частные гаражи, дворы и пустующие территории через мобильные приложения, где владельцы могут сдавать их в аренду.
8. Мобильные парковки (Принцип преобразования)
Внедрите мобильные парковочные площадки на основе разборных конструкций, которые легко перемещаются и адаптируются к потребностям.
9. Зеленые парковки (Принцип противодействия вредным факторам)
Сделайте экологичные парковки с газонами или деревьями, которые помогут смягчить нагрузку на городскую среду.
10. Ускоренная ротация (Принцип разделения)
Внедрите ограничения на длительность парковки, чтобы одно место использовалось большим количеством машин.
11. Парковочные турникеты (Принцип посредника)
Внедрите "умные" системы контроля въезда и выезда, которые минимизируют время, затраченное на поиск свободных мест.
12. Размещение под дорогами (Принцип внутри другого)
Постройте подземные парковки под основными магистралями города.
13. Перепрофилирование (Принцип использования отходов)
Преобразуйте заброшенные здания, подвалы или пустующие склады в парковочные зоны.
14. Транспортное разделение (Принцип саморегулирования)
Разделите город на зоны: в центре сделайте парковки платными, чтобы уменьшить нагрузку, а на окраинах бесплатными.
15. Плавающие парковки (Принцип адаптации)
Организуйте плавучие парковки на реках или других водоемах поблизости.
16. Транспортные узлы (Принцип предварительного действия)
Создайте крупные парковочные зоны рядом с выездами на трассы и предложите общественный транспорт до центра города.
17. Оптимизация пространства (Принцип упаковки)
Установите системы для плотной вертикальной парковки (например, подъемные механизмы для размещения машин на двух уровнях).
18. Каршеринг и электроскутеры (Принцип замены)
Снизьте потребность в парковках, стимулируя использование каршеринга и альтернативных транспортных средств.
19. Умное управление парковками (Принцип обратной связи)
Внедрите приложение с системой навигации к свободным местам, чтобы автомобилисты тратили меньше времени на поиск.
20. Общественные пространства (Принцип эстетики)
Превратите некоторые парковки в общественные зоны, чтобы снизить количество машин в центре и стимулировать общественный транспорт.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
Re: «В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким...
Отправлено: 04.01.25 - 18:05
#4
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НГ: - В 2025 году акимат города планирует комплексное благоустройство территорий четырёх школ: № 9, № 11, № 17, физико-математический лицей, - перечислил аким. - Мы возьмем эти территории, все сделаем, оборудуем и передадим обратно школам. В рамках проекта будут созданы современные футбольные поля, многофункциональные спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и другие объекты, способствующие активному отдыху не только для школьников, но и жителей близлежащих домов.

Слава Всевышнему - в списке присутствует физико математический лицей, для осуществления благоустройства прилегающей территории, Амин!

На территории физико-математического лицея, стадион с стандартными беговыми дорожками (круг 400 метров) с асфальтовым покрытием. Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3824
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:07
#5
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Сначала всё, что можно было застроили, своим тупым точечным застройством, теперь об общественном пространстве задумались? - Однако! :-x
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
325
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:15
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).


на этой аллее с покрытием уже проблема
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:22
#7
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Цитата:
Kairat stayer:
На территории физико-математического лицея, стадион с стандартными беговыми дорожками (круг 400 метров) с асфальтовым покрытием. Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).


Главное, чтобы чинуши и проектировщики, не сделали так, как говорил В.С.Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Беговую дорожку, круг 400 метров, следует оставить, это мировой стандарт, это даже капилот понимает (ниже сгенерировал), также бывалые тренера мне говорили, что там ровно 400 метров.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:28
#8
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Цитата:
simkst:
на этой аллее с покрытием уже проблема


Залита синтетика, про которую выше отмечал, возможно технология укладки не соблюдена или некачественный материал использован. Прошло же более полугода или меньше? Как раз, тот случай, про который говорил покойный В.С Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
325
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:35
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
также бывалые тренера мне говорили, что там ровно 400 метров.


До ремонта там круг был 400 м
сейчас меньше
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:40
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Сначала всё, что можно было застроили, своим тупым точечным застройством, теперь об общественном пространстве задумались? - Однако!


Иностранные подданные! Вы бы без порожняка, показали бы, как нужно делать, фото благоустроенной прилегающей территории школы, говоря метафорически - в студию, как это сделано в Германиях, Канадах, чтобы мы могли ориентироваться. Тут, на форуме сказочники говорят, что вы там загниваете, может действительно загниваете давно 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2025 - 19:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:42
#11
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Цитата:
simkst:
До ремонта там круг был 400 м сейчас меньше


Давно там не был, хоть и рядом проживаю, а когда "грамотные грамотеи" там ремонт осуществляли?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
325
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:50
#12
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Цитата:
Kairat stayer:
а когда "грамотные грамотеи" там ремонт осуществляли?


более 10 лет

[Исправлено: simkst, 04.01.2025 - 19:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6337
«В каждом районе города нужен парк или сквер» - аким Костаная о развитии общественных пространств
Отправлено: 04.01.25 - 18:56
#13
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Цитата:
simkst:
не меньше 10 лет


Схожу посмотрю, если действительно так,
тогда это очень глупое решение,
значит непрофессионалы принимали решение.
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