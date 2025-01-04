Все говорят хорошо! Однако, куда автомобилям податься, вед уже негде парковаться! Все места заняты, а не пора ли акиму города установить платные парковки как в нормальных городах страны! Это не город республиканского значения, а многоэтажное село без стоянок для легкового авто транспорта! Нужно обязательно строить платные стоянки напротив Костанай Су по проспекту Абая и в других местах! Многие бросают свою авторухлядь на асфальтированных участках во дворах домов и занимают места, думая, что пока власть дремлет, то использовать как гараж земельный участок как свой собственный и не платить за это деньги в бюджет, Почему так происходит, а происходит потому что аким наверное забыл как своими подчиненными управлять, наверное не знает как организованы платные парковки в других областных центрах, пора уже понять, что областной центр надо благоустраивать, и при этом следить, чтобы каждый клочок земли использовать в пользу государственных интересов! Неужели нужно по таком поводу обращаться к Президенту РК?
решения проблемы с парковками в Костанае, основанных на подходах из ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач) Г.С. Альтшулера:
1. Увеличение пространства (Принцип фрагментации) Разделите крупные парковочные зоны на более мелкие площадки в разных частях города, чтобы равномерно распределить нагрузку. 2. Вертикальные парковки (Принцип "матрёшки") Постройте многоуровневые (наземные или подземные) паркинги, где машины размещаются друг над другом. 3. Использование крыш зданий (Принцип универсальности) Преобразуйте крыши торговых центров, офисов или других зданий в парковочные зоны. 4. Автоматизированные парковки (Принцип автоматизации) Создайте автоматические парковочные комплексы, где автомобили хранятся роботами на вертикальных стеллажах. 5. Временное использование (Принцип динамичности) Внедрите временные парковки на открытых пространствах, которые можно использовать в часы пик, например, на школьных дворах или стадионах. 6. Совмещение функций (Принцип объединения) Объедините парковочные зоны с остановками общественного транспорта, чтобы стимулировать пересадку на автобусы и трамваи. 7. Аренда частных парковок (Принцип использования резервов) Используйте частные гаражи, дворы и пустующие территории через мобильные приложения, где владельцы могут сдавать их в аренду. 8. Мобильные парковки (Принцип преобразования) Внедрите мобильные парковочные площадки на основе разборных конструкций, которые легко перемещаются и адаптируются к потребностям. 9. Зеленые парковки (Принцип противодействия вредным факторам) Сделайте экологичные парковки с газонами или деревьями, которые помогут смягчить нагрузку на городскую среду. 10. Ускоренная ротация (Принцип разделения) Внедрите ограничения на длительность парковки, чтобы одно место использовалось большим количеством машин. 11. Парковочные турникеты (Принцип посредника) Внедрите "умные" системы контроля въезда и выезда, которые минимизируют время, затраченное на поиск свободных мест. 12. Размещение под дорогами (Принцип внутри другого) Постройте подземные парковки под основными магистралями города. 13. Перепрофилирование (Принцип использования отходов) Преобразуйте заброшенные здания, подвалы или пустующие склады в парковочные зоны. 14. Транспортное разделение (Принцип саморегулирования) Разделите город на зоны: в центре сделайте парковки платными, чтобы уменьшить нагрузку, а на окраинах бесплатными. 15. Плавающие парковки (Принцип адаптации) Организуйте плавучие парковки на реках или других водоемах поблизости. 16. Транспортные узлы (Принцип предварительного действия) Создайте крупные парковочные зоны рядом с выездами на трассы и предложите общественный транспорт до центра города. 17. Оптимизация пространства (Принцип упаковки) Установите системы для плотной вертикальной парковки (например, подъемные механизмы для размещения машин на двух уровнях). 18. Каршеринг и электроскутеры (Принцип замены) Снизьте потребность в парковках, стимулируя использование каршеринга и альтернативных транспортных средств. 19. Умное управление парковками (Принцип обратной связи) Внедрите приложение с системой навигации к свободным местам, чтобы автомобилисты тратили меньше времени на поиск. 20. Общественные пространства (Принцип эстетики) Превратите некоторые парковки в общественные зоны, чтобы снизить количество машин в центре и стимулировать общественный транспорт.
НГ: - В 2025 году акимат города планирует комплексное благоустройство территорий четырёх школ: № 9, № 11, № 17, физико-математический лицей, - перечислил аким. - Мы возьмем эти территории, все сделаем, оборудуем и передадим обратно школам. В рамках проекта будут созданы современные футбольные поля, многофункциональные спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и другие объекты, способствующие активному отдыху не только для школьников, но и жителей близлежащих домов.
Слава Всевышнему - в списке присутствует физико математический лицей, для осуществления благоустройства прилегающей территории, Амин!
На территории физико-математического лицея, стадион с стандартными беговыми дорожками (круг 400 метров) с асфальтовым покрытием. Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).
Kairat stayer: Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).
Kairat stayer: На территории физико-математического лицея, стадион с стандартными беговыми дорожками (круг 400 метров) с асфальтовым покрытием. Было бы отлично, если поверх имеющегося асфальта, которое является основанием, залили синтетику (резиновая крошка типа тартана и.т.д. применено в других спортивных объектах в областном центре).
Главное, чтобы чинуши и проектировщики, не сделали так, как говорил В.С.Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Беговую дорожку, круг 400 метров, следует оставить, это мировой стандарт, это даже капилот понимает (ниже сгенерировал), также бывалые тренера мне говорили, что там ровно 400 метров.
Залита синтетика, про которую выше отмечал, возможно технология укладки не соблюдена или некачественный материал использован. Прошло же более полугода или меньше? Как раз, тот случай, про который говорил покойный В.С Черномырдин: Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Эл-починно: Сначала всё, что можно было застроили, своим тупым точечным застройством, теперь об общественном пространстве задумались? - Однако!
Иностранные подданные! Вы бы без порожняка, показали бы, как нужно делать, фото благоустроенной прилегающей территории школы, говоря метафорически - в студию, как это сделано в Германиях, Канадах, чтобы мы могли ориентироваться. Тут, на форуме сказочники говорят, что вы там загниваете, может действительно загниваете давно .
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