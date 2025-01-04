Отправлено: - 12:30

maxsaf:

Как работают санкции: союзники перестают покупать ресурсы. Страна под санкциями ищет новые рынки сбыта, цена на ресурсы падает. Страны третьего мира, которым вообще пофигу на санкции, начинают эти дешманские ресурсы покупать, и становиться странами второго мира. Пропасть между развитыми странами и странами третьего мира сокращается.

Цитата:Сказки не рассказывайте, вот вы точно несмышлёный - как Саба вчера сказал