Kairat stayer: Санкциями продавливают, пока ресурсы есть, крутятся.
Как работают санкции: союзники перестают покупать ресурсы. Страна под санкциями ищет новые рынки сбыта, цена на ресурсы падает. Страны третьего мира, которым вообще пофигу на санкции, начинают эти дешманские ресурсы покупать, и становиться странами второго мира. Пропасть между развитыми странами и странами третьего мира сокращается.
maxsaf: Как работают санкции: союзники перестают покупать ресурсы. Страна под санкциями ищет новые рынки сбыта, цена на ресурсы падает. Страны третьего мира, которым вообще пофигу на санкции, начинают эти дешманские ресурсы покупать, и становиться странами второго мира. Пропасть между развитыми странами и странами третьего мира сокращается.
Сказки не рассказывайте, вот вы точно несмышлёный - как Саба вчера сказал .
maxsaf: Недра никуда не делись, все ещё впереди. Теперь и литий добавился в огромном количестве. А можно было до этого и не доводить. Не захотели потерять малое - приходиться расставаться с большим.
В огромном количестве будет литий и ещё разрезы угольные заработают наверное, ох заживёт глубинный и ядрёный народ. А, что, несметные богатства есть 40% процентов мирового запаса, а населения всего 2% процента от мирового, да ещё и вымирает, со слов их-же демографов учёных, в каждом доме и квартире аквадискотеки и золотые, не, не потянут позолоченные унитазы будут .
maxsaf: В 2014 году, когда Украина отвернулась от России и собралась в ЕС - кто кого за слова Миру - мир привлекал к ответственности
Сова и глобус, странно как-то именно от Вас это слышать. Путать понятия, перемешивать события, ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время, это же у Вас в крови и получается очень непринужденно! Только не требуйте от меня ссылок и доказательств, их не будет у меня! По части ссылок или к Абайка или к Кайрату.
Kairat stayer: В огромном количестве будет литий и ещё разрезы угольные заработают наверное, ох заживёт глубинный и ядрёный народ. А, что, несметные богатства есть 40% процентов мирового запаса, а населения всего 2% процента от мирового, да ещё и вымирает, со слов их-же демографов учёных, в каждом доме и квартире аквадискотеки и золотые, не, не потянут позолоченные унитазы будут .
Ох, уж эти сказочники .
Вот такие чудо хоромы сгенерировал капилот (вид изнутри, вместо аквадискотеки ограничился аквариумом):
saba: Сова и глобус, странно как-то именно от Вас это слышать. Путать понятия, перемешивать события, ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время, это же у Вас в крови и получается очень непринужденно!
Нужно его невзначай похвалить немножко, возможно не такой он и несмышлёный, если хочет нас запутать и ещё поехал на ПМЖ в цивилизованную страну Канаду, а не к соседям не поддавшись их концепции от 2008 года, якобы к 2020 году будет 2700 долларов средняя зарплата и хоромы в 100 кв.м. на три персоны .
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