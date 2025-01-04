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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 63 из 63«1...616263
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 11:27
#931
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Цитата:
maxsaf:
Что здесь?


Там концепция развития сказочников от 2008 года, речь про среднюю зарплату в РФ к 2020 году 2700 долларов и хоромы на 3 по 100 квадратов. Мечты не сбылись, однако :-P :-P :-P .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25952
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 11:51
#932
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Цитата:
Kairat stayer:
Санкциями продавливают, пока ресурсы есть, крутятся.

Как работают санкции: союзники перестают покупать ресурсы. Страна под санкциями ищет новые рынки сбыта, цена на ресурсы падает. Страны третьего мира, которым вообще пофигу на санкции, начинают эти дешманские ресурсы покупать, и становиться странами второго мира. Пропасть между развитыми странами и странами третьего мира сокращается.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:30
#933
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Цитата:
maxsaf:
Как работают санкции: союзники перестают покупать ресурсы. Страна под санкциями ищет новые рынки сбыта, цена на ресурсы падает. Страны третьего мира, которым вообще пофигу на санкции, начинают эти дешманские ресурсы покупать, и становиться странами второго мира. Пропасть между развитыми странами и странами третьего мира сокращается.


Сказки не рассказывайте, вот вы точно несмышлёный - как Саба вчера сказал :lol: :lol: :lol: .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:35
#934
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Цитата:
Kairat stayer:
Саба

О, уже не только себя цитируете! Я польщён!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:37
#935
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Цитата:
maxsaf:
Недра никуда не делись, все ещё впереди. Теперь и литий добавился в огромном количестве. А можно было до этого и не доводить. Не захотели потерять малое - приходиться расставаться с большим.


В огромном количестве будет литий и ещё разрезы угольные заработают наверное, ох заживёт глубинный и ядрёный народ. А, что, несметные богатства есть 40% процентов мирового запаса, а населения всего 2% процента от мирового, да ещё и вымирает, со слов их-же демографов учёных, в каждом доме и квартире аквадискотеки и золотые, не, не потянут позолоченные унитазы будут :-P :-P :-P .

Ох, уж эти сказочники :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:38
#936
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Цитата:
saba:
О, уже не только себя цитируете! Я польщён!


Как несмышлёныши говорят: для пущей убедительности и других цитировать начал 8-) 8-) 8-) .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:48
#937
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Цитата:
maxsaf:
В 2014 году, когда Украина отвернулась от России и собралась в ЕС - кто кого за слова Миру - мир привлекал к ответственности

Сова и глобус, странно как-то именно от Вас это слышать. Путать понятия, перемешивать события, ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время, это же у Вас в крови и получается очень непринужденно! Только не требуйте от меня ссылок и доказательств, их не будет у меня! По части ссылок или к Абайка или к Кайрату.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:48
#938
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Цитата:
Kairat stayer:
В огромном количестве будет литий и ещё разрезы угольные заработают наверное, ох заживёт глубинный и ядрёный народ. А, что, несметные богатства есть 40% процентов мирового запаса, а населения всего 2% процента от мирового, да ещё и вымирает, со слов их-же демографов учёных, в каждом доме и квартире аквадискотеки и золотые, не, не потянут позолоченные унитазы будут .

Ох, уж эти сказочники .


Вот такие чудо хоромы сгенерировал капилот (вид изнутри, вместо аквадискотеки ограничился аквариумом):

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:50
#939
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Да я забыл, ваше ИИ так умеет, запросил у него и пишешь, а он автоматом ссылки собирает?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:51
#940
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Цитата:
Kairat stayer:
чудо хоромы

У Вас в роду цыган не было?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 12:55
#941
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Цитата:
saba:
У Вас в роду цыган не было?


Не было, капилот так изобразил, выше отметил, что вместо аквадискотеки аквариум, хоромы, дворец, стиль средневековый - позолот, яркие краски, сияние витражей и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2025 - 13:58]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 13:02
#942
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Почему именно средневековый стиль, потому что цивилизованные страны обещали великих россиян оправить туда, а пока мечты капилота.

Не знаю, как всё будет наяву происходит, великие соседи со своим глубинным и ядрёным народом, планируют как всегда всякие рывки, толчки, прорывы и многоходовочки :lol: :lol: :lol: .

Всё наверное будет нормально как Макс и сказочники говорят, если конечно очередной раз их не обманут и не надуют, уже обманываться, они сами не рады наверняка 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2025 - 14:15]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 13:04
#943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да я забыл, ваше ИИ так умеет, запросил у него и пишешь, а он автоматом ссылки собирает?


Не ИИ так не умеет, даже суперкомп на такое не способен 8-) 8-) 8-) .
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
320
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 13:36
#944
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[Исправлено: simkst, 04.01.2025 - 14:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6331
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.01.25 - 13:37
#945
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Цитата:
saba:
Сова и глобус, странно как-то именно от Вас это слышать. Путать понятия, перемешивать события, ставить их в один хронологический ряд, когда они произошли в разное время, это же у Вас в крови и получается очень непринужденно!


Нужно его невзначай похвалить немножко, возможно не такой он и несмышлёный, если хочет нас запутать и ещё поехал на ПМЖ в цивилизованную страну Канаду, а не к соседям не поддавшись их концепции от 2008 года, якобы к 2020 году будет 2700 долларов средняя зарплата и хоромы в 100 кв.м. на три персоны :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 04.01.2025 - 14:39]
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