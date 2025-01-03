maxsaf: Почему? Зачем им помогать стране, к которой они никакого отношения не имеют, как и она к ним. Ни в каком альянсе не состоит. Просто чтобы насолить России? Или потому что украинцы из киевской Руси европейцам братья, а русские из той же киевской Руси, не братья? И те и другие славяне, когда одни стали роднее и ближе, чем другие? Как это произошло?
Опять по кругу приходится разъяснять, ссылаясь на русского писателя, поэта переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина, который ещё во время Российской империи в 1898 году про малороссов (украинцы - хохлы) писал, ещё раз процитирую себя и его, пожалуйста (02.11.2024 года):
Kairat stayer: Иван Алексеевич Бунин русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1898 году в рассказе Казацким ходом, про малороссов (украинцы - хохлы) писал, процитирую его, пожалуйста:
И.А.Бунин: Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...
Во как, тогда в 1898 году - сытый, опрятный, чистый малоросс и измождённый великоросс. Пусть первые живут как хотят, в ЕС и НАТО вступают, это их внутренние дела.
saba: А это всё не важно, главное верить и тогда любая неправда, обернется истиной, во всяком случае в твоих глазах!
Пропаганда в России хорошо работает, то велокроссы и малороссы один народ, после братья, потом не братья, затем украинцев с казахами оказывается вообще не было, их и другие народы великий селекционер Ленин придумал и придачу земли им раздал. А, за голубым экраном сидят, где-то в глубинках Иваны, Миколы и Мыркымбаи, со своими любимыми жёнушками Алёнками, Светками и Аминками и всему верят.
Вчера думал, почему России матушке, ютуб и всякие мессенджеры ограничивают? Да потому что, чтобы народ меньше правды знал, своими альтернативными запудрят мозги и бывалые сказочники, как выше будут всегда путаться, а подрастающее поколение, которые другого не видели и не слушали, будут верить всему.
Простой пример приведу, в прошлом году родственник Миша, Мишка, в миру Мейрамбек, из нашей глубинки, далекий от политики и цивилизации человек, поехал к родственникам в Тюмень на 10 дней. Когда приехал, спросил у него, как съездил? Говорит нормально, понравилось, пили горячительные напитки в меру, но каждый день, вместе с родственниками, из числа глубинного и ядрёного народа смотрели их телевизор, понятно, что федеральные и местные каналы. Я прикинулся незнайкой и спросил и что там показывали? Он ответил, что показывали как они развиваются, великие и.т.д. ну и родственники этим воодушевлены были и начали его учить уму разуму. В конечном результате, к завершению поездки и он накачался величия и всему, что показывают и говорят поверил.
А, за голубым экраном сидят, где-то в глубинках Иваны, Миколы и Мыркымбаи, со своими любимыми жёнушками Алёнками, Светками и Аминками и всему верят.
Говорит нормально, понравилось, пили горячительные напитки в меру, но каждый день, вместе с родственниками, из числа глубинного и ядрёного народа смотрели их телевизор, понятно, что федеральные и местные каналы...
Все граждане счастливы и довольны, смотрят телевизор, поедая попкорн (сгенерировал капилот):
Как то незаметно прошло 30 летие начала 1 чеченской войны! Новогодний штурм Грозного,как раз в эти дни был! Тогда все говорили в России о чеченских сепаратистам, а теперь говорят что у жителей Крыма и Донбасса законное право на самоопределение. Так где же истина, господа приверженцы российской политики?
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