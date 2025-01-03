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maxsaf:

Почему? Зачем им помогать стране, к которой они никакого отношения не имеют, как и она к ним. Ни в каком альянсе не состоит. Просто чтобы насолить России? Или потому что украинцы из киевской Руси европейцам братья, а русские из той же киевской Руси, не братья? И те и другие славяне, когда одни стали роднее и ближе, чем другие? Как это произошло?

Цитата:Опять по кругу приходится разъяснять, ссылаясь на русского писателя, поэта переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина, который ещё во время Российской империи в 1898 году про малороссов (украинцы - хохлы) писал, ещё раз процитирую себя и его, пожалуйста (02.11.2024 года):Kairat stayer: Иван Алексеевич Бунин русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1898 году в рассказе Казацким ходом, про малороссов (украинцы - хохлы) писал, процитирую его, пожалуйста:И.А.Бунин: Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...Во как, тогда в 1898 году - сытый, опрятный, чистый малоросс и измождённый великоросс. Пусть первые живут как хотят, в ЕС и НАТО вступают, это их внутренние дела.Подробнее здесь: