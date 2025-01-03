Re: Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в...

Отправлено: - 11:39

В мае, когда (возможно) появятся автобусы, уже закончится учебный год. Автобусы нужны не только рабочим на складах на фзо, утром и вечером, но и в течении дня, в первую очередь школьникам, затем пожилым людям, и обычным горожанам. В частном секторе нет тротуаров, идти пешком по дороге скользко и опасно, тебя каждые пять минут какая-то машина сталкивает на обочину. Автобус в городе это не должен быть вопрос выгодного бизнеса. Это социально значимая инфраструктура. Зарплаты в Рудном одни из самых низких по области, и их ещё и расходовать на такси, да в автобусе платить 1300, как некоторые мечтают?

Вопросы нужно решать уже сейчас, а не прошлым годом или будущим летом.