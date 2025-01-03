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≡ Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50855
Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
Отправлено: 03.01.25 - 11:32
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Проблемы, связанные с городскими автобусами, Виктор ИОНЕНКО комментировал на отчетном брифинге в РСК. Он сообщил, что ежедневно на рейсы выходят от 76 до 81 автобуса. У всех высокий уровень износа, а самый старый - 1982 года выпуска.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1933
Re: Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в...
Отправлено: 03.01.25 - 11:32
#1
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Всё, что сейчас делается в этом направлении - простое латание дыр.
Ни субсидирование, ни новые автобусы проблемы не решат. Как не ходили автобусы по графику, так и не будут ходить. Как не был охвачен частный сектор пассажирскими перевозками, так и не будет охвачен.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
422
Re: Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в...
Отправлено: 03.01.25 - 11:39
#2
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В мае, когда (возможно) появятся автобусы, уже закончится учебный год. Автобусы нужны не только рабочим на складах на фзо, утром и вечером, но и в течении дня, в первую очередь школьникам, затем пожилым людям, и обычным горожанам. В частном секторе нет тротуаров, идти пешком по дороге скользко и опасно, тебя каждые пять минут какая-то машина сталкивает на обочину. Автобус в городе это не должен быть вопрос выгодного бизнеса. Это социально значимая инфраструктура. Зарплаты в Рудном одни из самых низких по области, и их ещё и расходовать на такси, да в автобусе платить 1300, как некоторые мечтают?
Вопросы нужно решать уже сейчас, а не прошлым годом или будущим летом.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
Re: Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в...
Отправлено: 03.01.25 - 11:56
#3
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1300? Я не ослышался? На основании чего такие выводы? Есть у акима точные расчеты? Почему не миллион триста за одну поездку?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1933
Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
Отправлено: 03.01.25 - 12:44
#4
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Цитата:
saba:

Вы здесь не переживайте. Расчёты делали перевозчики, учитывая все свои расходы. Выводили средний расход на перевозку одного пассажира по каждому маршруту. Подробности вам не нужны.
И эти расчёты проверяла "противная" сторона, дабы лишних денег не платить. Так что - консенсус там найден.
И это - далеко не самая большая и, тем более, - не главная проблема.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1933
Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
Отправлено: 03.01.25 - 12:46
#5
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Цитата:
Alehander:
Это социально значимая инфраструктура.

...
Именно так. Но для акимата это понятие ограничивается только необходимостью субсидирования перевозчиков.
Удобство населения здесь учитывается в стопятидесятую очередь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7323
Re: Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в...
Отправлено: 03.01.25 - 20:23
#6
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Несчастных три улицы: Парковая,Ленина и Мира,из которых состоит город Рудный,а власти никак не могут обеспечить бесперебойной перевозкой населения. На улицу мира где в основном частный сектор перевозчик не хочет заходить. Значит некоторые маршруты надо перестроить,может 30-й обратно шел через мира,создать 31-й маршрут с вокзала через Топоркова,гвардия и на мира, обратно по Ленина как 30-й. Никому не обидно. Да и 26-й тоже на Ленина помогает
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