Отправлено: - 11:46

"Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.

Цитата:Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.