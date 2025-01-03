Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50855
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
Токаев дал оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подвел итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначил приоритеты. Публикуем наиболее интересные моменты.
Читать новость
Читать новость
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
Цитата:
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.
"Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17369
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 12:59
Цитата:
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ждать тут статьи на казахском это как в Канаде в узконаправленной франкоязычной газете ждать статьи на английском
maxsaf:
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке
Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ждать тут статьи на казахском это как в Канаде в узконаправленной франкоязычной газете ждать статьи на английском
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:04
Цитата:
Ты забыл добавить - не модное))
abaika95:
НГ русскоязычное казахстанское издание
НГ русскоязычное казахстанское издание
Ты забыл добавить - не модное))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17369
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:06
Цитата:
Учитывая что вопросы журналисту писались в отделе внутренней политики администрации президента то получается акорде очень важно было проговорить именно этот момент,зачем назер летал в Москву)
В итоге из всего интервью с президентом
Вопрос перевода времени не к нему
О министрах экономистах ничего не понятно
Про казахский язык тоже не к нему
Два вопроса про назика опять же причем тут Токаев?
Вопрос о слухах о досрочных выборах и приезде путина
Уголовка в Талгаре и крушение азербайджанского самолёта
Все вопросы какие-то...не о том
Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки
Учитывая что вопросы журналисту писались в отделе внутренней политики администрации президента то получается акорде очень важно было проговорить именно этот момент,зачем назер летал в Москву)
В итоге из всего интервью с президентом
Вопрос перевода времени не к нему
О министрах экономистах ничего не понятно
Про казахский язык тоже не к нему
Два вопроса про назика опять же причем тут Токаев?
Вопрос о слухах о досрочных выборах и приезде путина
Уголовка в Талгаре и крушение азербайджанского самолёта
Все вопросы какие-то...не о том
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17369
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:08
Цитата:
Местечковое региональное.
Незнаю на сколько модное но в молодежной среде слабо котируется
maxsaf:
Ты забыл добавить - не модное
Ты забыл добавить - не модное
Местечковое региональное.
Незнаю на сколько модное но в молодежной среде слабо котируется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3489
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 13:20
Цитата:
НАН встретил Новый год в Москве, был в Кремле, встретился еще раз с Путиным.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?
НАН встретил Новый год в Москве, был в Кремле, встретился еще раз с Путиным.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7323
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 20:08
На просторах инета люди высказывают о нашем солнцеликом разные мысли. Одна из популярных предположении,беспокойство о судьбе подрастающего наследника,которому уже 25 лет,а ведь не секрет,что когда-то была задумка о монархии,реализация которого без лишней возни оставить трон наследному принцу так и осталась нереализованной. Тогда все попытки вернуться во власть и добить этот план остаются наиболее вероятным. Однако,смущает одна проблема,претендента должна течь в жилах ханская кровь. По словам известного режиссера Халила Уаисова,такое требование ставит элитный клуб монаршеских особ. Тут собирают всех учённых и ставится задача,любыми путями доказать принадлежность сих господ к августейшим особам. Доказательств нет,за что разгоняют академию наук. (Подслушано на тиктоке)
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 20:09
Цитата:
Или кандидатом в президенты на следующих выборах. Все, кто о нем плохо говорил: на первый второй - рассчитайсь
Козлов я:
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Вангую, что это жу-жу неспроста. Кабы он не выступил голубем мира между Россией и Украиной.
Или кандидатом в президенты на следующих выборах. Все, кто о нем плохо говорил: на первый второй - рассчитайсь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1933
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 21:07
Цитата:
...
Смешная шутка.
Козлов я:
голубем мира между Россией и Украиной
голубем мира между Россией и Украиной
...
Смешная шутка.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать