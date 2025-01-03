Re: "Я представляю весь микрорайон!" - На процессе по...

Отправлено: - 15:29

В иске будет видимо отказано, если истец и его представители не представят доказательства, что её права, а не всего микрорайона, нарушены ПДП или постановлением! О незаконности ПДП и незаконности вынесения постановления обязан был прокурор города вынести протест, но прокурор отметила, что никаких нарушений при разработке ПДП и несоответствия его генплану не выявлено!