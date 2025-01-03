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≡ "Я представляю весь микрорайон!" - На процессе по оспариванию ПДП центра Костаная прошли прения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50855
"Я представляю весь микрорайон!" - На процессе по оспариванию ПДП центра Костаная прошли прения
Отправлено: 03.01.25 - 15:19
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- Мои представители говорят о нарушении закона, а госорганы утверждают, что никаких нарушений нет - высказалась истица Тамара ЛУПАЧ.- Но если в ПДД говорится, что на красный свет ехать нельзя, то не получится интерпретировать это по-другому.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2182
Re: "Я представляю весь микрорайон!" - Прения сторон в...
Отправлено: 03.01.25 - 15:19
#1
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Цитата:
- Я представляю весь микрорайон,

Источник:


А доверенность предоставила?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
587
Re: "Я представляю весь микрорайон!" - На процессе по...
Отправлено: 03.01.25 - 15:29
#2
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В иске будет видимо отказано, если истец и его представители не представят доказательства, что её права, а не всего микрорайона, нарушены ПДП или постановлением! О незаконности ПДП и незаконности вынесения постановления обязан был прокурор города вынести протест, но прокурор отметила, что никаких нарушений при разработке ПДП и несоответствия его генплану не выявлено!
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