Re: Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею

Отправлено: - 11:39

Много лет назад семья из Башкирии выйграли очень много денег,но счастье не приобрели,даже наоборот,детям пришлось бесконца менять школу,глава семьи ушел в беспробудное пьянство. Купленный за баснословную сумму в аппартаментах их выжили соседи,пришлось сьезжать обратно в хрущевку,выросшие дети Стали колоться,отец умер,маманя в психушке и под занавес все кончилось очень плохо