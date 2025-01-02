На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
Отправлено: 02.01.25 - 18:21
С ростом инфляции и курса доллара продукты питания и потребительские товары значительно выросли в цене. Многие супермаркеты и дворовые магазины уже подняли цены в канун Нового года. Продавцы говорят, что после новогодних праздников цены вновь подскочат. Читать новость
Всех гос-ву жалеть не придется, уже нет и не будет социализма. Сейчас будет как при капитализме: будешь работать, будешь выживать! Скоро вовсе дармоедство (иждивенчество) вообще закончится при растущей инфляции, в результате роста доллара, на котором строится и зиждется вся экономика гос-ва! Хочешь жить хорошо, то надо всем до единого работать на двух, трех работах, а не воровать, не брать взятки, не обманывать население, не уклоняться, а своевременно платить налоги, не тратить деньги на пьянку, курево, и на всякую ненужную вещь! Коммунизм никто не обещал! Коммунисты пытались, но не получилось, поскольку жили в санкциях, наложенных капиталистами, тогда они руками трех мушкетеров сломали СССР! Сейчас капитализм и этим все сказано! Денег нет, а вы держитесь, в прямом смысле слова! Никто не подаст!
Подойдёт и твоя пенсия, хотел бы я посмотреть тогда, как ты запоешь. Хотя в кое чем согласен, государству пенсионеры не нужны, отсюда и ожидать нечего хорошего не приходится. При этом чиновники любят ссылаться на западный опыт, но только не в вопросе достойного уровня жизни пенсионеров. Сюда надо добавить расходы на одежду, обувь, связь. Сейчас у многих полтора два миллиона накопительных взносов едва хватит на зубы полечить.
С пенсиями во всём бывшем СССР не ахти! В Казахстане даже,пожалуй самая лучшая ситуация с пенсиями пока! Но с уменьшением стажа работы до 1998 года у выходящих на пенсию ситуация будет с каждым годом хуже, если не придумают как её реформировать! С накоплениями у большинства швах, даже у тех,кто исправно платил в пенсионный фонд.
На моей улице, практически каждый второй дом где проживают пенсионеры. Я регулярно веду беседы на предметі хватает ли им получаемой от государства содержания. Должен ответить,фактически все довольны,мало того тянуть детей и внуков и даже пытается накоплять. А вот в городских квартирах ситуация наоборот, почему-то там пенсии мизерные,даже не дотягивают до ста тысяч. Все хором жалуются на нехватку. Видимо сказывается менталитет, бывшие итр и руководство,партийные бонзы живут в аппартаментах и очень даже хорошо, а рабочии класс так и остался проживать в человейниках
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