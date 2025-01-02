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≡ На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50854
На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
Отправлено: 02.01.25 - 18:21
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С ростом инфляции и курса доллара продукты питания и потребительские товары значительно выросли в цене. Многие супермаркеты и дворовые магазины уже подняли цены в канун Нового года. Продавцы говорят, что после новогодних праздников цены вновь подскочат.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
586
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 02.01.25 - 18:21
#1
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Всех гос-ву жалеть не придется, уже нет и не будет социализма. Сейчас будет как при капитализме: будешь работать, будешь выживать! Скоро вовсе дармоедство (иждивенчество) вообще закончится при растущей инфляции, в результате роста доллара, на котором строится и зиждется вся экономика гос-ва! Хочешь жить хорошо, то надо всем до единого работать на двух, трех работах, а не воровать, не брать взятки, не обманывать население, не уклоняться, а своевременно платить налоги, не тратить деньги на пьянку, курево, и на всякую ненужную вещь! Коммунизм никто не обещал! Коммунисты пытались, но не получилось, поскольку жили в санкциях, наложенных капиталистами, тогда они руками трех мушкетеров сломали СССР! Сейчас капитализм и этим все сказано! Денег нет, а вы держитесь, в прямом смысле слова! Никто не подаст!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1340
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 02.01.25 - 20:02
#2
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Подойдёт и твоя пенсия, хотел бы я посмотреть тогда, как ты запоешь. Хотя в кое чем согласен, государству пенсионеры не нужны, отсюда и ожидать нечего хорошего не приходится. При этом чиновники любят ссылаться на западный опыт, но только не в вопросе достойного уровня жизни пенсионеров. Сюда надо добавить расходы на одежду, обувь, связь. Сейчас у многих полтора два миллиона накопительных взносов едва хватит на зубы полечить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
Отправлено: 02.01.25 - 21:05
#3
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С пенсиями во всём бывшем СССР не ахти! В Казахстане даже,пожалуй самая лучшая ситуация с пенсиями пока! Но с уменьшением стажа работы до 1998 года у выходящих на пенсию ситуация будет с каждым годом хуже, если не придумают как её реформировать! С накоплениями у большинства швах, даже у тех,кто исправно платил в пенсионный фонд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15905
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 02.01.25 - 21:58
#4
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Сегодня дожить до пенсии это как в лотерею выеграть миллион. Так что выдохните и наслаждайтесь жизнью сейчас.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7321
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 03.01.25 - 10:02
#5
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На моей улице, практически каждый второй дом где проживают пенсионеры. Я регулярно веду беседы на предметі хватает ли им получаемой от государства содержания. Должен ответить,фактически все довольны,мало того тянуть детей и внуков и даже пытается накоплять. А вот в городских квартирах ситуация наоборот, почему-то там пенсии мизерные,даже не дотягивают до ста тысяч. Все хором жалуются на нехватку. Видимо сказывается менталитет, бывшие итр и руководство,партийные бонзы живут в аппартаментах и очень даже хорошо, а рабочии класс так и остался проживать в человейниках
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2181
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 03.01.25 - 14:00
#6
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Цитата:
Кроме того, не забываем о расходах на коммунальные услуги. Если пенсионер проживает в однокомнатной квартире, то ежемесячно в среднем на коммуналку уходит 12-13 тыс. тенге минимум.

Источник:


Очередная попытка очернить Казахстан! Однако как почитаешь криминальные новости так наши пенсы миллионеры! Раскидываются миллионами и на право и налево..так что ненадо тут сказки про белого бычка...
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