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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 61 из 61«1...596061
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 13:46
#901
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Цитата:
saba:
экспериментировать,Вы будете нашим послом

Светоч новых знаний в нашем темном царстве, звучит?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
319
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 13:49
#902
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Цитата:
saba:
Да у меня ехидный характер, Вы будете нашим послом в царстве новых технологий, если не против!


Не , я против
По ИИ все вопросы к
maxsaf:


Все , пошел смотреть обучалку

[Исправлено: simkst, 03.01.2025 - 14:50]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 13:59
#903
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Цитата:
maxsaf:
Почему? Зачем им помогать стране, к которой они никакого отношения не имеют, как и она к ним. Ни в каком альянсе не состоит. Просто чтобы насолить России? Или потому что украинцы из киевской Руси европейцам братья, а русские из той же киевской Руси, не братья? И те и другие славяне, когда одни стали роднее и ближе, чем другие? Как это произошло?


Опять по кругу приходится разъяснять, ссылаясь на русского писателя, поэта переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина, который ещё во время Российской империи в 1898 году про малороссов (украинцы - хохлы) писал, ещё раз процитирую себя и его, пожалуйста (02.11.2024 года):

Kairat stayer: Иван Алексеевич Бунин русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе, в 1898 году в рассказе Казацким ходом, про малороссов (украинцы - хохлы) писал, процитирую его, пожалуйста:

И.А.Бунин: Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят спокойно и ласково, одеты в чистую, новую одежду...

Во как, тогда в 1898 году - сытый, опрятный, чистый малоросс и измождённый великоросс. Пусть первые живут как хотят, в ЕС и НАТО вступают, это их внутренние дела.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 14:04
#904
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Цитата:
Kairat stayer:
и.т.д.

А это всё не важно, главное верить и тогда любая неправда, обернется истиной, во всяком случае в твоих глазах!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 14:05
#905
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Цитата:
simkst:
Не , я против По ИИ все вопросы к maxsaf:

ИИ не выдержит, перегорит! Ехидству то я у Макса учусь!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6606
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 14:09
#906
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Цитата:
Kairat stayer:
тогда в 1898 году

Это когда было, к тому же и неправда! Быть такого не может! А Бунин то русофоб оказался, ну на худой конец иноагент! Нужно изъять его книги из библиотек, вместе с Толстым и Гоголем!
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
319
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 14:11
#907
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Цитата:
saba:
Светоч новых знаний в нашем темном царстве,


Как бы сказал Станиславский **НЕ ВЕРЮ**
Неискренне и оч старомодно

Вам из этого рерайта новодела что зайдет ?




Цитата:
Дерзкий: Новые знания разрывают мрак, как световая граната!

Официально-деловой: Новая информация служит источником просвещения в условиях недостатка осведомленности.

Поэтический: Луч познания разрезает густую мглу невежества.

Саркастический: О, наконец-то луч света в этом интеллектуальном вакууме!

Детский: Это как фонарик, который прогоняет монстров в темной комнате!

Научный: Новые знания выступают катализатором трансформации в условиях ограниченного информационного ресурса.

Эмоционально-экспрессивный: Этот свет знаний взрывает тьму и дарит надежду!

Минималистичный: Свет в темноте.

Философский: Вечный свет разума в борьбе с бесконечной тьмой.

Маркетинговый: Открой для себя свет знаний — мгновенный апгрейд для жизни!

Романтический: Теплый свет новых знаний освещает даже самые холодные уголки души.

Спортивный: Новые знания — это финальный рывок на пути к победе над тьмой.

Психологический: Свет знаний помогает освободиться от цепей внутренних ограничений.

Блогерский: Короче, это как мощный фонарь знаний в полной тьме, ребята!

Исторический: Это словно факел Прометея, освещающий путь из варварства к цивилизации.

Медитативный: Свет знаний мягко растворяет тьму, открывая путь к истине.

Геймерский: Это как легендарный артефакт, который прокачивает тебя в битве с тьмой.

Театральный: Луч знания разрывает полог мрака, обнажая сцену истины.

Корпоративный: Новые знания — это стратегический ресурс, позволяющий компании выйти из информационного кризиса.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 14:26
#908
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Цитата:
saba:
А это всё не важно, главное верить и тогда любая неправда, обернется истиной, во всяком случае в твоих глазах!


Пропаганда в России хорошо работает, то велокроссы и малороссы один народ, после братья, потом не братья, затем украинцев с казахами оказывается вообще не было, их и другие народы великий селекционер Ленин придумал и придачу земли им раздал. А, за голубым экраном сидят, где-то в глубинках Иваны, Миколы и Мыркымбаи, со своими любимыми жёнушками Алёнками, Светками и Аминками и всему верят.

Вчера думал, почему России матушке, ютуб и всякие мессенджеры ограничивают? Да потому что, чтобы народ меньше правды знал, своими альтернативными запудрят мозги и бывалые сказочники, как выше будут всегда путаться, а подрастающее поколение, которые другого не видели и не слушали, будут верить всему.

Простой пример приведу, в прошлом году родственник Миша, Мишка, в миру Мейрамбек, из нашей глубинки, далекий от политики и цивилизации человек, поехал к родственникам в Тюмень на 10 дней. Когда приехал, спросил у него, как съездил? Говорит нормально, понравилось, пили горячительные напитки в меру, но каждый день, вместе с родственниками, из числа глубинного и ядрёного народа смотрели их телевизор, понятно, что федеральные и местные каналы. Я прикинулся незнайкой и спросил и что там показывали? Он ответил, что показывали как они развиваются, великие и.т.д. ну и родственники этим воодушевлены были и начали его учить уму разуму. В конечном результате, к завершению поездки и он накачался величия и всему, что показывают и говорят поверил.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.01.2025 - 15:29]
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