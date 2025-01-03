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Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
Жители частного сектора жалуются на работу автобусов в Рудном. Как предлагает решать проблему аким?
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