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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:39
Цитата:
Не жахнут, в НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В случае реальной угрозы, США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам и.т.д. Когда применяли орешник, россияне предупредили заранее. Если бы не предупредили, тогда нанесли бы ответные удары, кто знает куда он летит, может в Великобританию, вона Скептик с Виталиком пугают же их .
maxsaf:
Если Россия будет на грани капитуляции, а танки НАТО в 100км от Москвы - то жахнут, скорее всего.
Если Россия будет на грани капитуляции, а танки НАТО в 100км от Москвы - то жахнут, скорее всего.
Не жахнут, в НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В случае реальной угрозы, США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам и.т.д. Когда применяли орешник, россияне предупредили заранее. Если бы не предупредили, тогда нанесли бы ответные удары, кто знает куда он летит, может в Великобританию, вона Скептик с Виталиком пугают же их .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:41
Цитата:
Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.
Kairat stayer:
США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам
США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам
Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:42
Цитата:
Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история .
Skeptic:
На слабых нападают только США и НАТО.
Вам надо историю учить. А не выдумывать бредни.
На слабых нападают только США и НАТО.
Вам надо историю учить. А не выдумывать бредни.
Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:42
Цитата:
Ну значит где-то им прийдётся остановиться.
Kairat stayer:
НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В
НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В
Ну значит где-то им прийдётся остановиться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:43
Цитата:
Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?
Kairat stayer:
Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история .
Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история .
Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:44
Цитата:
И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит .
maxsaf:
Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.
Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.
И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
Цитата:
Вот почему Монголия не мечтает вернуть Россию и Китай в состав своей страны? Недоработка какая со стороны монгольских властей, ай ай ай!!!
Skeptic:
древние
древние
Вот почему Монголия не мечтает вернуть Россию и Китай в состав своей страны? Недоработка какая со стороны монгольских властей, ай ай ай!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:47
Цитата:
Потому, что агрессия со стороны России отмечается, обсуждали ранее, что более 120 стран этот факт признали в ООН. Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла, говоря метафорически, что в детском садике об этом не говорят что ли .
maxsaf:
Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?
Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?
Потому, что агрессия со стороны России отмечается, обсуждали ранее, что более 120 стран этот факт признали в ООН. Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла, говоря метафорически, что в детском садике об этом не говорят что ли .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:52
Сложно с Вами несмышленыши
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:53
Цитата:
Градус повышается, если им угрожают и шантажирует их, почему они должны испугаться, сколько раз ранее красные линии рисовали? Типа держите нас семеро, а то мы вам покажем Кузькину мать! Получилось наоборот НАТО расширилось, финны и шведы в альянс вступили, то ли ещё будет .
maxsaf:
Ну значит где-то им прийдётся остановиться.
Ну значит где-то им прийдётся остановиться.
Градус повышается, если им угрожают и шантажирует их, почему они должны испугаться, сколько раз ранее красные линии рисовали? Типа держите нас семеро, а то мы вам покажем Кузькину мать! Получилось наоборот НАТО расширилось, финны и шведы в альянс вступили, то ли ещё будет .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:54
Цитата:
Ничего к выпускному созреют потихоньку .
saba:
Сложно с Вами несмышленыши
Сложно с Вами несмышленыши
Ничего к выпускному созреют потихоньку .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:55
Цитата:
Я не знаю, что там конвенционного в ответ на орешник прилетит. Пока демонстрацию не видел.
Kairat stayer:
И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит
И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит
Я не знаю, что там конвенционного в ответ на орешник прилетит. Пока демонстрацию не видел.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:55
Цитата:
По идее по распорядку, у них сон час должен быть, отдохнёт и всё по кругу начнёт .
saba:
Сложно с Вами несмышленыши
Сложно с Вами несмышленыши
По идее по распорядку, у них сон час должен быть, отдохнёт и всё по кругу начнёт .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:58
Цитата:
А до этого на какие страны напала?
Kairat stayer:
Фашистская Германия напала на СССР,
Фашистская Германия напала на СССР,
А до этого на какие страны напала?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 12:02
Цитата:
Коалиция помогла кому? Исключительно европейским странам, иначе коалиция вступила бы на полную мощь с первых дней войны, а не под конец войны, в четверть силы.
Kairat stayer:
Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла,
Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла,
Коалиция помогла кому? Исключительно европейским странам, иначе коалиция вступила бы на полную мощь с первых дней войны, а не под конец войны, в четверть силы.
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