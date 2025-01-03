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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 58 из 59«1...56575859»
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:39
#856
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Цитата:
maxsaf:
Если Россия будет на грани капитуляции, а танки НАТО в 100км от Москвы - то жахнут, скорее всего.


Не жахнут, в НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В случае реальной угрозы, США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам и.т.д. Когда применяли орешник, россияне предупредили заранее. Если бы не предупредили, тогда нанесли бы ответные удары, кто знает куда он летит, может в Великобританию, вона Скептик с Виталиком пугают же их :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:41
#857
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Цитата:
Kairat stayer:
США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам

Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:42
#858
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Цитата:
Skeptic:
На слабых нападают только США и НАТО.
Вам надо историю учить. А не выдумывать бредни.


Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история 8-) 8-) 8-) .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:42
#859
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Цитата:
Kairat stayer:
НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В

Ну значит где-то им прийдётся остановиться.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:43
#860
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Цитата:
Kairat stayer:
Чё выдумывать, помним Киев за три дня, всю Украину за 10 дней, однако далее всё пошло не по плану, вот она реальная история .

Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:44
#861
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Цитата:
maxsaf:
Ну а Россия уже проработала, тестовый залп вы видели.


И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит :-o :-o :-o .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
#862
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Цитата:
Skeptic:
древние

Вот почему Монголия не мечтает вернуть Россию и Китай в состав своей страны? Недоработка какая со стороны монгольских властей, ай ай ай!!!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:47
#863
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Цитата:
maxsaf:
Украина не состоит в НАТО, но помощь получает от НАТО, как ни одна другая страна альянса. А почему?


Потому, что агрессия со стороны России отмечается, обсуждали ранее, что более 120 стран этот факт признали в ООН. Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла, говоря метафорически, что в детском садике об этом не говорят что ли :lol: :lol: :lol: .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:52
#864
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Сложно с Вами несмышленыши :-x
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:53
#865
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит где-то им прийдётся остановиться.


Градус повышается, если им угрожают и шантажирует их, почему они должны испугаться, сколько раз ранее красные линии рисовали? Типа держите нас семеро, а то мы вам покажем Кузькину мать! Получилось наоборот НАТО расширилось, финны и шведы в альянс вступили, то ли ещё будет :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:54
#866
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Цитата:
saba:
Сложно с Вами несмышленыши


Ничего к выпускному созреют потихоньку :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:55
#867
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Цитата:
Kairat stayer:
И что хотите сказать в НАТО испугались, полетит орешник, а в ответ очень много хреновников прилетит

Я не знаю, что там конвенционного в ответ на орешник прилетит. Пока демонстрацию не видел.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6299
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:55
#868
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Цитата:
saba:
Сложно с Вами несмышленыши


По идее по распорядку, у них сон час должен быть, отдохнёт и всё по кругу начнёт 8-) 8-) 8-) .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 11:58
#869
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Цитата:
Kairat stayer:
Фашистская Германия напала на СССР,

А до этого на какие страны напала?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 12:02
#870
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Цитата:
Kairat stayer:
Фашистская Германия напала на СССР, коалиция помогла,

Коалиция помогла кому? Исключительно европейским странам, иначе коалиция вступила бы на полную мощь с первых дней войны, а не под конец войны, в четверть силы.
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