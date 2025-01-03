Отправлено: - 11:39

maxsaf:

Если Россия будет на грани капитуляции, а танки НАТО в 100км от Москвы - то жахнут, скорее всего.

Цитата:Не жахнут, в НАТО не глупцы сидят, уничтожение цивилизации не допустят. В случае реальной угрозы, США прорабатывали вопрос нанесения превентивного удара конвенциальным оружием по пусковым установкам, шахтам и.т.д. Когда применяли орешник, россияне предупредили заранее. Если бы не предупредили, тогда нанесли бы ответные удары, кто знает куда он летит, может в Великобританию, вона Скептик с Виталиком пугают же их