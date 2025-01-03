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≡ О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50854
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
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Токаев дал оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подвел итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначил приоритеты. Публикуем наиболее интересные моменты.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25931
Re: О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных...
Отправлено: 03.01.25 - 11:46
#1
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Цитата:
"Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан. 

Поверю, если в НГ хотя бы одна статья в неделю начнет выходить на казахском языке.
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