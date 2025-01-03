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О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
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