Отправлено: - 22:16

общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", - сообщили в КГД.

Цитата:Вы это моей бывшей жене расскажите. А то она берега не видет уже. То дай 100.то дай 200.то телефон у детей сломался. И че теперь как вы теперь будите отчитываться перед государством)