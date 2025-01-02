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Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50850
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 02.01.25 - 12:43
В Комитете государственных доходов (КГД) Минфина подробнее рассказали об инициативе по введению лимита на мобильные переводы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 273
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 02.01.25 - 12:43
Как вы задолбали со своими переводами! Хотите чтобы все перешли на нал? Не там миллионеров ищите,они давно уже всё в офшоры вывели и виллы себе и яхты накупили. А ну да их же нельзя трогать. Элита сра....
[Исправлено: Gljuk, 02.01.2025 - 12:52]
[Исправлено: Gljuk, 02.01.2025 - 12:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7318
Re: Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под...
Отправлено: 02.01.25 - 15:38
трех месяцев подряд, при этом общая сумма полученных денег уже должна будет превышать 255 тысяч
Что вы там курите,кто это все придумывает. Как раз таки эти нищебродские суммы у самых лояльных и законопослушных граждан,больше нет у них ничего,зачем зря тратить время мы на них. Обратите внимание на владельцев особняков и ландкрузеров,откуда вестимо?
Что вы там курите,кто это все придумывает. Как раз таки эти нищебродские суммы у самых лояльных и законопослушных граждан,больше нет у них ничего,зачем зря тратить время мы на них. Обратите внимание на владельцев особняков и ландкрузеров,откуда вестимо?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 586
Re: Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под...
Отправлено: 02.01.25 - 16:43
Закон есть закон, даже если он суровый! Нечего быть хитрож...ым быть в условиях капитализма! Назвался предпринимателем (груздем), полезай в налоговый контроль (кузов). Халява кончилась и обманывать общество не получится, пора у же и честь знать, а то развелось казнокрадов, халявщиков, несунов, взяточников, мошенников, дармоедов, получающих на бюджетные деньги квартиры, дачи, земельные участки, пенсии, медицинские услуги! Пусть платят все, даже безработные, привыкли к дармоедству! Кто не желает работать или иным способом уклоняется от работы, надеясь быть хитрее всех, то медуслуги, учеба, проживание по закону должны быть только платно, если не платит, что это его проблемы! Хватит иждивенцев создавать, с ними надо бороться!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 949
Re: Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под...
Отправлено: 02.01.25 - 21:31
Смысла нет, надо в другом было направлении искать неплатежи за доход. Зря отменили всеобщее декларирование, так как попали бы чиновники, чье имущество и все деньги и активы, записаны на родственников
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15905
Re: Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под...
Отправлено: 02.01.25 - 22:16
Цитата:
Вы это моей бывшей жене расскажите. А то она берега не видет уже. То дай 100.то дай 200.то телефон у детей сломался. И че теперь как вы теперь будите отчитываться перед государством)
общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", - сообщили в КГД.
Вы это моей бывшей жене расскажите. А то она берега не видет уже. То дай 100.то дай 200.то телефон у детей сломался. И че теперь как вы теперь будите отчитываться перед государством)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6584
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 03.01.25 - 06:52
Цитата:
А что не так? Никак не пойму! КГД для того, чтобы исполнять свою функцию нужно отделить мух от котлет, предпринимательство от личных переводов. Не так как у Абике, всех расстрелять, кто переводы делает, а предприниматели на один счёт, обычные люди на другой и всё! Для удобства можно настойчиво попросить банки сделать так, чтобы переводом можно было бы оплачивать и на счёт ИП. У тебя ИП? Сделай бизнес аккаунт, отдельно симку на ИП.
Охотник:
Как вы задолбали со своими переводами
Как вы задолбали со своими переводами
А что не так? Никак не пойму! КГД для того, чтобы исполнять свою функцию нужно отделить мух от котлет, предпринимательство от личных переводов. Не так как у Абике, всех расстрелять, кто переводы делает, а предприниматели на один счёт, обычные люди на другой и всё! Для удобства можно настойчиво попросить банки сделать так, чтобы переводом можно было бы оплачивать и на счёт ИП. У тебя ИП? Сделай бизнес аккаунт, отдельно симку на ИП.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6584
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 03.01.25 - 06:56
Ну а обычные переводы только проверять, тут другого способа нет . Потихоньку заставили же всех предпринимателей работать через кассовый аппарат, так и здесь упорядочат.
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