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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 55 из 55«1...535455
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:02
#811
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Цитата:
Vit:
Мой братья настоящие мужики.

Ты же сам сказал боат стреляет в брата, киевского нациста показывай, кто поддерживает Зеленского
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:03
#812
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Цитата:
Vit:
Это вам не плямяши.

Мои племяши убивают нацистов по всей Украине, а там твой брат в них стреляет, давай фото
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15905
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:12
#813
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Цитата:
111:
Не дам фото. Не стрелял он в твоего племяшка. Московский он старше Киев младше. Тот ему не разрешает стрелять. Хотя киевский балоны таскал на майдане.чувак шустрый. Закончил музыкальную школу.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1925
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:04
#814
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Кто хотел посмотреть, как воюют... Рукопашная схватка.
Нервным лучше не включать.
...


[Исправлено: Skeptic, 02.01.2025 - 21:05]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:22
#815
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Цитата:
Skeptic:

Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:50
#816
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Цитата:
saba:
Ну да тогда понятно

там ещё и EADaily это новостное издание. так что все надежно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:58
#817
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Цитата:
Карачун:
издание. так что все надежно.

Да всё норм в принципе! Когда мнение искреннее, то это мнение всегда должно быть высказанным, даже если оно мне категорически не нравится! Когда у всех единое мнение,это всегда скучно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25912
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:03
#818
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Цитата:
saba:
Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!

А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15905
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:10
#819
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Цитата:
Skeptic:
М-да уж. . Вот она война. Рукапашка. Бьются мужчины. Настоящие. За что нам такое за что они умерают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6584
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:18
#820
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Цитата:
maxsaf:
внутричерепное давление, да?

Насчёт психики не уверен, а вот внутричерепное давление точно! Правда не знаю, как это связано, научного ответа нет! Может у ИИ спросить или у Simkst , в последнее время для меня они как Ленин и партия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25912
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:42
#821
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15905
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:47
#822
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Два раза посмотрел. Походу псих я. Смотрел внимательно. Как работают штурмовики. Тут нужна дыхалка. И сила воли смотреть в лицо смерти.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25912
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 23:27
#823
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Шутку юмора не оценили. Ну да ладно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 06:41
#824
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Цитата:
maxsaf:
А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да

и болото и "не-болото" делают их просмотрщиков неотличимыми друг от друга. "ме" отличается только тональностью. у одних до мажор, у вторых ля минор.
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