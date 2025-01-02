Отправлено: - 21:03

saba:

Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!

Цитата:А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да?