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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:02
Цитата:
Ты же сам сказал боат стреляет в брата, киевского нациста показывай, кто поддерживает Зеленского
Vit:
Мой братья настоящие мужики.
Мой братья настоящие мужики.
Ты же сам сказал боат стреляет в брата, киевского нациста показывай, кто поддерживает Зеленского
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:03
Цитата:
Мои племяши убивают нацистов по всей Украине, а там твой брат в них стреляет, давай фото
Vit:
Это вам не плямяши.
Это вам не плямяши.
Мои племяши убивают нацистов по всей Украине, а там твой брат в них стреляет, давай фото
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 19:12
Цитата:
111:Не дам фото. Не стрелял он в твоего племяшка. Московский он старше Киев младше. Тот ему не разрешает стрелять. Хотя киевский балоны таскал на майдане.чувак шустрый. Закончил музыкальную школу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1925
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:04
Кто хотел посмотреть, как воюют... Рукопашная схватка.
Нервным лучше не включать.
...
[Исправлено: Skeptic, 02.01.2025 - 21:05]
Нервным лучше не включать.
...
[Исправлено: Skeptic, 02.01.2025 - 21:05]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:22
Цитата:
Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!
Skeptic:
Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:50
Цитата:
там ещё и EADaily это новостное издание. так что все надежно.
saba:
Ну да тогда понятно
Ну да тогда понятно
там ещё и EADaily это новостное издание. так что все надежно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 20:58
Цитата:
Да всё норм в принципе! Когда мнение искреннее, то это мнение всегда должно быть высказанным, даже если оно мне категорически не нравится! Когда у всех единое мнение,это всегда скучно.
Карачун:
издание. так что все надежно.
издание. так что все надежно.
Да всё норм в принципе! Когда мнение искреннее, то это мнение всегда должно быть высказанным, даже если оно мне категорически не нравится! Когда у всех единое мнение,это всегда скучно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:03
Цитата:
А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да?
saba:
Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!
Ну да тогда понятно! Если смотреть такие ТГ каналы, другого не дано. Только война и только до победного конца!
А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:10
Цитата:
Skeptic:М-да уж. . Вот она война. Рукапашка. Бьются мужчины. Настоящие. За что нам такое за что они умерают.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:18
Цитата:
Насчёт психики не уверен, а вот внутричерепное давление точно! Правда не знаю, как это связано, научного ответа нет! Может у ИИ спросить или у Simkst , в последнее время для меня они как Ленин и партия.
maxsaf:
внутричерепное давление, да?
внутричерепное давление, да?
Насчёт психики не уверен, а вот внутричерепное давление точно! Правда не знаю, как это связано, научного ответа нет! Может у ИИ спросить или у Simkst , в последнее время для меня они как Ленин и партия.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 21:47
Два раза посмотрел. Походу псих я. Смотрел внимательно. Как работают штурмовики. Тут нужна дыхалка. И сила воли смотреть в лицо смерти.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 23:27
Шутку юмора не оценили. Ну да ладно.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.01.25 - 06:41
Цитата:
и болото и "не-болото" делают их просмотрщиков неотличимыми друг от друга. "ме" отличается только тональностью. у одних до мажор, у вторых ля минор.
maxsaf:
А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да
А если только ватное болото смотреть, то все нормализуется, и психика, и внутричерепное давление, да
и болото и "не-болото" делают их просмотрщиков неотличимыми друг от друга. "ме" отличается только тональностью. у одних до мажор, у вторых ля минор.
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