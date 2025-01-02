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Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
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