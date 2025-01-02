Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...

Отправлено: - 18:21

Всех гос-ву жалеть не придется, уже нет и не будет социализма. Сейчас будет как при капитализме: будешь работать, будешь выживать! Скоро вовсе дармоедство (иждивенчество) вообще закончится при растущей инфляции, в результате роста доллара, на котором строится и зиждется вся экономика гос-ва! Хочешь жить хорошо, то надо всем до единого работать на двух, трех работах, а не воровать, не брать взятки, не обманывать население, не уклоняться, а своевременно платить налоги, не тратить деньги на пьянку, курево, и на всякую ненужную вещь! Коммунизм никто не обещал! Коммунисты пытались, но не получилось, поскольку жили в санкциях, наложенных капиталистами, тогда они руками трех мушкетеров сломали СССР! Сейчас капитализм и этим все сказано! Денег нет, а вы держитесь, в прямом смысле слова! Никто не подаст!