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≡ На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50850
На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в 2025 году
Отправлено: 02.01.25 - 18:21
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С ростом инфляции и курса доллара продукты питания и потребительские товары значительно выросли в цене. Многие супермаркеты и дворовые магазины уже подняли цены в канун Нового года. Продавцы говорят, что после новогодних праздников цены вновь подскочат.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
585
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 02.01.25 - 18:21
#1
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Всех гос-ву жалеть не придется, уже нет и не будет социализма. Сейчас будет как при капитализме: будешь работать, будешь выживать! Скоро вовсе дармоедство (иждивенчество) вообще закончится при растущей инфляции, в результате роста доллара, на котором строится и зиждется вся экономика гос-ва! Хочешь жить хорошо, то надо всем до единого работать на двух, трех работах, а не воровать, не брать взятки, не обманывать население, не уклоняться, а своевременно платить налоги, не тратить деньги на пьянку, курево, и на всякую ненужную вещь! Коммунизм никто не обещал! Коммунисты пытались, но не получилось, поскольку жили в санкциях, наложенных капиталистами, тогда они руками трех мушкетеров сломали СССР! Сейчас капитализм и этим все сказано! Денег нет, а вы держитесь, в прямом смысле слова! Никто не подаст!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1339
Re: На сколько хватит одинокому пенсионеру повышенной пенсии в...
Отправлено: 02.01.25 - 20:02
#2
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Подойдёт и твоя пенсия, хотел бы я посмотреть тогда, как ты запоешь. Хотя в кое чем согласен, государству пенсионеры не нужны, отсюда и ожидать нечего хорошего не приходится. При этом чиновники любят ссылаться на западный опыт, но только не в вопросе достойного уровня жизни пенсионеров. Сюда надо добавить расходы на одежду, обувь, связь. Сейчас у многих полтора два миллиона накопительных взносов едва хватит на зубы полечить.
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