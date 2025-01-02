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≡ В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков. Токаев подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50850
В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков. Токаев подписал закон
Отправлено: 02.01.25 - 18:03
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
585
Re: В Казахстане ужесточили наказание за производство...
Отправлено: 02.01.25 - 18:03
#1
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Это правильно! Пора уже вводить жесткие меры наказания убийцам, казнокрадам, взяточникам, мошенникам, педофилам, то есть не такие как в капиталистических странах, поскольку многие страны пришли, перепрыгнув из феодализма в капитализм! Наркомания это для избранных любителей острых ощущений, пьянство, курение для тех, кто слаб психологически! И эти пороки приводят к выше названным преступлениям! Пора гос-ву брать на вооружение и применять методы наказания как в Китае, а не брать наказание как в Европе, чтобы население, заранее было уверенно, что их дети будут рождаются не стране правонарушителей, к которым бояться применить смертную казнь, а в стране, где за тяжкое, особо тяжкое преступление применяют самую строгую меру наказания, что позволяет говорить, что они живут в Справедливой стране!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6576
В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков. Токаев подписал закон
Отправлено: 02.01.25 - 19:04
#2
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Цитата:
абике:
пьянство, курение для

Вопрос! Мне самому пойти повеситься или застрелиться? Ибо слаб я психологически! Не хочу смущать население, а как подумаю про их бедных детей очень хочется в лес убежать, чтобы волки меня съели или медведь задрал! Нельзя же с таким рылом и в Справедливую страну!

[Исправлено: saba, 02.01.2025 - 20:05]
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