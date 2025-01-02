Re: В Казахстане ужесточили наказание за производство...

Отправлено: - 18:03

Это правильно! Пора уже вводить жесткие меры наказания убийцам, казнокрадам, взяточникам, мошенникам, педофилам, то есть не такие как в капиталистических странах, поскольку многие страны пришли, перепрыгнув из феодализма в капитализм! Наркомания это для избранных любителей острых ощущений, пьянство, курение для тех, кто слаб психологически! И эти пороки приводят к выше названным преступлениям! Пора гос-ву брать на вооружение и применять методы наказания как в Китае, а не брать наказание как в Европе, чтобы население, заранее было уверенно, что их дети будут рождаются не стране правонарушителей, к которым бояться применить смертную казнь, а в стране, где за тяжкое, особо тяжкое преступление применяют самую строгую меру наказания, что позволяет говорить, что они живут в Справедливой стране!