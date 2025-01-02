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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:02
Цитата:
Особенно хорошо чешешь, как пойдешь и будешь воевать за Россию, за Путина
Vit:
Да я хороший челове
Да я хороший челове
Особенно хорошо чешешь, как пойдешь и будешь воевать за Россию, за Путина
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:12
Цитата:
Сгенерировано капилот:
Карачун:
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет
Сгенерировано капилот:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:36
Цитата:
Похож,прям настоящий Z-патриот казахстанского производства!
Kairat stayer:
Сгенерировано капилот:
Сгенерировано капилот:
Похож,прям настоящий Z-патриот казахстанского производства!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 15:00
Цитата:
У тебя никто не воюет, как она тебя затронет то?
То ли дело мои племяши, даже гибнут, уничтожая украинцев.
Vit:
война нас всех может затронуть. Меня и вас.
война нас всех может затронуть. Меня и вас.
У тебя никто не воюет, как она тебя затронет то?
То ли дело мои племяши, даже гибнут, уничтожая украинцев.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 15:29
Цитата:
Доморощенные наши ура-патриоты, они подобрее, улыбками сияют, сказочные, похожи на волшебников, искрящейся одежде, магические с посохом и алмазным шаром в руках, на мой взгляд, скорее всего вот так выглядят (сгенерировал капилот):
111:
Похож, прям настоящий
Похож, прям настоящий
Доморощенные наши ура-патриоты, они подобрее, улыбками сияют, сказочные, похожи на волшебников, искрящейся одежде, магические с посохом и алмазным шаром в руках, на мой взгляд, скорее всего вот так выглядят (сгенерировал капилот):
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:23
Цитата:
111: У тебя никто не воюет, как она тебя затронет то?Воюют. Как бы мне не хотелось.. Стреляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Жестоко. Ужасно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:47
Цитата:
Цитата:
Покажи фото братьев нацистов или кто там у тебя убивает наших братьев русских.
Vit:
Цитата:
Воюют. Как бы мне не хотелось.. Стреляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Жестоко. Ужасно.
Покажи фото братьев нацистов или кто там у тебя убивает наших братьев русских.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:55
Цитата:
[Исправлено: Vit, 02.01.2025 - 16:56]
111:Меня попросили не скидывать фото бойцов.. Один руку потерял .
[Исправлено: Vit, 02.01.2025 - 16:56]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:28
Цитата:
На нацистов , которые братья, которые стреляют других твоих братьев покажи то
Vit:
На нацистов , которые братья, которые стреляют других твоих братьев покажи то
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:29
Цитата:
реляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Ж
Тут один нацист, другой русский, нацистов покажи, братьев
Vit:
реляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Ж
Тут один нацист, другой русский, нацистов покажи, братьев
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:42
Цитата:
111:Какого тебе брата показать?. Московского? Так его даже мой директор боится. Я сам его боюсь. Киевского показать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:43
Цитата:
Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик
Vit:
Какого тебе брата показать?.
Какого тебе брата показать?.
Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:45
Цитата:
Да, нацистов надо показывать, может какой нибудь z-патриот доберется и спросит с него за убийство в Одессе или Аллею детей на Донбассе,
А мы сделаем все, чтобы распространить фото нациста
[Исправлено: 111, 02.01.2025 - 19:46]
Vit:
Киевского показать?
Киевского показать?
Да, нацистов надо показывать, может какой нибудь z-патриот доберется и спросит с него за убийство в Одессе или Аллею детей на Донбассе,
А мы сделаем все, чтобы распространить фото нациста
[Исправлено: 111, 02.01.2025 - 19:46]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:57
Цитата:
С этим тяжелее будет, они все на РТР позируют, в естественной природе их мало!
111:
Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик
Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик
С этим тяжелее будет, они все на РТР позируют, в естественной природе их мало!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:57
Цитата:
111: А мы сделаем все, чтобы распространить фото нацистаЧе там вы собрались распространять.? Распростронялка лопнит. Мой братья настоящие мужики. И не стреляют в какого попало . Это вам не плямяши.
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