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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 54 из 55«1...52535455»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:02
#796
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Цитата:
Vit:
Да я хороший челове

Особенно хорошо чешешь, как пойдешь и будешь воевать за Россию, за Путина 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6283
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:12
#797
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Цитата:
Карачун:
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет


Сгенерировано капилот:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 13:36
#798
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Цитата:
Kairat stayer:
Сгенерировано капилот:

Похож,прям настоящий Z-патриот казахстанского производства!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 15:00
#799
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Цитата:
Vit:
война нас всех может затронуть. Меня и вас.

У тебя никто не воюет, как она тебя затронет то?
То ли дело мои племяши, даже гибнут, уничтожая украинцев.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6283
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 15:29
#800
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Цитата:
111:
Похож, прям настоящий


Доморощенные наши ура-патриоты, они подобрее, улыбками сияют, сказочные, похожи на волшебников, искрящейся одежде, магические с посохом и алмазным шаром в руках, на мой взгляд, скорее всего вот так выглядят (сгенерировал капилот):

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:23
#801
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Цитата:
111: У тебя никто не воюет, как она тебя затронет то?
Воюют. Как бы мне не хотелось.. Стреляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Жестоко. Ужасно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:47
#802
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Воюют. Как бы мне не хотелось.. Стреляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Жестоко. Ужасно.

Покажи фото братьев нацистов или кто там у тебя убивает наших братьев русских.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 16:55
#803
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Цитата:
111:
Меня попросили не скидывать фото бойцов.. Один руку потерял .

[Исправлено: Vit, 02.01.2025 - 16:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:28
#804
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Цитата:
Vit:

На нацистов , которые братья, которые стреляют других твоих братьев покажи то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:29
#805
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Цитата:
Vit:

реляют. Друг в друга. Брат в брата. Отец в сына. Ж
Тут один нацист, другой русский, нацистов покажи, братьев
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:42
#806
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Цитата:
111:
Какого тебе брата показать?. Московского? Так его даже мой директор боится. Я сам его боюсь. Киевского показать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:43
#807
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Цитата:
Vit:
Какого тебе брата показать?.

Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:45
#808
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Цитата:
Vit:
Киевского показать?

Да, нацистов надо показывать, может какой нибудь z-патриот доберется и спросит с него за убийство в Одессе или Аллею детей на Донбассе,
А мы сделаем все, чтобы распространить фото нациста

[Исправлено: 111, 02.01.2025 - 19:46]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6576
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:57
#809
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Цитата:
111:
Который нацист за украинцев воюет,его то можно, он же нацик

С этим тяжелее будет, они все на РТР позируют, в естественной природе их мало!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 18:57
#810
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Цитата:
111: А мы сделаем все, чтобы распространить фото нациста
Че там вы собрались распространять.? Распростронялка лопнит. Мой братья настоящие мужики. И не стреляют в какого попало . Это вам не плямяши.
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