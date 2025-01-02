Re: Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под...

Отправлено: - 16:43

Закон есть закон, даже если он суровый! Нечего быть хитрож...ым быть в условиях капитализма! Назвался предпринимателем (груздем), полезай в налоговый контроль (кузов). Халява кончилась и обманывать общество не получится, пора у же и честь знать, а то развелось казнокрадов, халявщиков, несунов, взяточников, мошенников, дармоедов, получающих на бюджетные деньги квартиры, дачи, земельные участки, пенсии, медицинские услуги! Пусть платят все, даже безработные, привыкли к дармоедству! Кто не желает работать или иным способом уклоняется от работы, надеясь быть хитрее всех, то медуслуги, учеба, проживание по закону должны быть только платно, если не платит, что это его проблемы! Хватит иждивенцев создавать, с ними надо бороться!