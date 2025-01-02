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В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области приходят на помощь заложникам стихии
В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области приходят на помощь заложникам стихии
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