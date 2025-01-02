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≡ В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области приходят на помощь заложникам стихии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50848
В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области приходят на помощь заложникам стихии
Отправлено: 02.01.25 - 16:32
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Праздники - не время отдыха для сотрудников ДЧС Костанайской области. В пургу, метель и буран спасатели вызволяют из снежнего плена, находят заблудившихся, помогают медикам. Сводка на основе информации пресс-службы департамента.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
583
Re: В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области...
Отправлено: 02.01.25 - 16:32
#1
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Самое главное водилам нужно включать мозги при выезде в непогоду, особенно в детьми и другими пассажирами! Если их нет, то осуждение к лишению свободы неизбежно в случае гибели пассажиров!
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