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≡ Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50846
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 02.01.25 - 12:43
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В Комитете государственных доходов (КГД) Минфина подробнее рассказали об инициативе по введению лимита на мобильные переводы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
273
Переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане
Отправлено: 02.01.25 - 12:43
#1
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Как вы задолбали со своими переводами! Хотите чтобы все перешли на нал? Не там миллионеров ищите,они давно уже всё в офшоры вывели и виллы себе и яхты накупили. А ну да их же нельзя трогать. Элита сра....

[Исправлено: Gljuk, 02.01.2025 - 12:52]
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