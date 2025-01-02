НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 53 из 53«1...515253
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:01
#781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже индийский нострадамус, не может точно предсказать, что ждёт США и Россию в будущем.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:03
#782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже вы?


Даже индийский нострадамус, не может точно предсказать :-P :-P :-P .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25909
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:03
#783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года

Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:05
#784
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.


Есть и другое мнение, что будет перемирие. Если предложения Д.Трампа стороны проигнорируют, тогда он поможет Украине оружием и Запад будет вооружатся. Осталось 18 дней, не сразу конечно раскачаются, будем наблюдать.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:07
#785
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:10
#786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже вы?

А дело не в нас, а во внутреннем самоощущении самой России.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1924
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:20
#787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что будет после 20 января 2025 года

:-) Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.
Кроме понтов от Трампа ожидать ничего нельзя. Потому войну он будет поддерживать, как и Байден. Ибо штатам война нужнее, нежели мир.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:30
#788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Я вижу очевидные вещи. Сво перешло в войну. Переговоров не видно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:32
#789
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

А война нас всех может затронуть. Меня и вас.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:37
#790
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я вижу очевидные вещи. Сво перешло в войну. Переговоров не видно.

безумно рад за вас. вы уж два года сопли о походе на войну жуете. идите. меня лично дебилы ни с одной ни с другой стороны не интересуют.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:41
#791
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.


Посмотрим, будем наблюдать за развитием событий.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:47
#792
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Ох побойтесь бога. На понт меня не надо брать. При получении гражданства нужно вставать На военный учёт. Меня сразу заберут. То есть как? Военком скажет готов? Да пофиг. Готов.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 12:02
#793
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун: дебилы
Войнов, бойцов. Настойщих мужчин защищаюших родину детей матерей своих. У каждого действия есть ответка. Настанет конец всяким наркоманами пришеддим к власти.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 12:28
#794
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ох побойтесь бога. На понт меня не надо брать

Я атеист. Я вас и не беру, отвечаю так любому кто "...а я...а мне...а у меня". Просто к чему этот трындеж? Вы вероятно хороший водитель, возможно в общем достаточно хороший человек. И уже два года рассказываете что вот-вот пойдете и покажете кузькину мать. Нифига вы там не покажете. Те сами через три дня после начала уже не могли вспомнить че они дерутся, потому и драку закончить не могут.
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет
Профайл
Страница 53 из 53«1...515253
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS