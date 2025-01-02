Отправлено: - 11:03

Kairat stayer:

пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года

Цитата:Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.