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≡ Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50846
Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею
Отправлено: 02.01.25 - 11:35
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Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею на Новый год. Он стал четвёртым лотерейным миллиардером в России. Уточняется, что мужчина приобрёл билет на сайте организатора и указал номер телефона, зарегистрированный на Сахалине.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15895
Re: Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею
Отправлено: 02.01.25 - 11:35
#1
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Я тоже мечтаю выеграть чемодан с миллионом евро. Как потрачу? Незнаю ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7317
Re: Россиянин выиграл миллиард рублей в лотерею
Отправлено: 02.01.25 - 11:39
#2
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Много лет назад семья из Башкирии выйграли очень много денег,но счастье не приобрели,даже наоборот,детям пришлось бесконца менять школу,глава семьи ушел в беспробудное пьянство. Купленный за баснословную сумму в аппартаментах их выжили соседи,пришлось сьезжать обратно в хрущевку,выросшие дети Стали колоться,отец умер,маманя в психушке и под занавес все кончилось очень плохо
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