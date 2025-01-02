Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:01
Даже индийский нострадамус, не может точно предсказать, что ждёт США и Россию в будущем.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:03
Цитата:
Даже индийский нострадамус, не может точно предсказать .
maxsaf:
Даже вы?
Даже вы?
Даже индийский нострадамус, не может точно предсказать .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25909
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:03
Цитата:
Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.
Kairat stayer:
пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года
пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года
Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:05
Цитата:
Есть и другое мнение, что будет перемирие. Если предложения Д.Трампа стороны проигнорируют, тогда он поможет Украине оружием и Запад будет вооружатся. Осталось 18 дней, не сразу конечно раскачаются, будем наблюдать.
maxsaf:
Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.
Есть мнение, что ничего не изменится после этой даты. Стороны неприменимо несогласны, обсуждать нечего, остаётся биться пока люди не закончатся.
Есть и другое мнение, что будет перемирие. Если предложения Д.Трампа стороны проигнорируют, тогда он поможет Украине оружием и Запад будет вооружатся. Осталось 18 дней, не сразу конечно раскачаются, будем наблюдать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:07
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6573
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:10
Цитата:
А дело не в нас, а во внутреннем самоощущении самой России.
maxsaf:
Даже вы?
Даже вы?
А дело не в нас, а во внутреннем самоощущении самой России.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1924
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:20
Цитата:
Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.
Кроме понтов от Трампа ожидать ничего нельзя. Потому войну он будет поддерживать, как и Байден. Ибо штатам война нужнее, нежели мир.
Kairat stayer:
что будет после 20 января 2025 года
что будет после 20 января 2025 года
Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.
Кроме понтов от Трампа ожидать ничего нельзя. Потому войну он будет поддерживать, как и Байден. Ибо штатам война нужнее, нежели мир.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:30
Цитата:
Карачун:Я вижу очевидные вещи. Сво перешло в войну. Переговоров не видно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:32
Цитата:
А война нас всех может затронуть. Меня и вас.
Карачун:
А война нас всех может затронуть. Меня и вас.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:37
Цитата:
безумно рад за вас. вы уж два года сопли о походе на войну жуете. идите. меня лично дебилы ни с одной ни с другой стороны не интересуют.
Vit:
Я вижу очевидные вещи. Сво перешло в войну. Переговоров не видно.
Я вижу очевидные вещи. Сво перешло в войну. Переговоров не видно.
безумно рад за вас. вы уж два года сопли о походе на войну жуете. идите. меня лично дебилы ни с одной ни с другой стороны не интересуют.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:41
Цитата:
Посмотрим, будем наблюдать за развитием событий.
Skeptic:
Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.
Как можно всерьёз на эту тему рассуждать?
Ничего не изменится.
Посмотрим, будем наблюдать за развитием событий.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:47
Цитата:
Карачун:Ох побойтесь бога. На понт меня не надо брать. При получении гражданства нужно вставать На военный учёт. Меня сразу заберут. То есть как? Военком скажет готов? Да пофиг. Готов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 12:02
Цитата:
Карачун: дебилыВойнов, бойцов. Настойщих мужчин защищаюших родину детей матерей своих. У каждого действия есть ответка. Настанет конец всяким наркоманами пришеддим к власти.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 12:28
Цитата:
Я атеист. Я вас и не беру, отвечаю так любому кто "...а я...а мне...а у меня". Просто к чему этот трындеж? Вы вероятно хороший водитель, возможно в общем достаточно хороший человек. И уже два года рассказываете что вот-вот пойдете и покажете кузькину мать. Нифига вы там не покажете. Те сами через три дня после начала уже не могли вспомнить че они дерутся, потому и драку закончить не могут.
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет
Vit:
Ох побойтесь бога. На понт меня не надо брать
Ох побойтесь бога. На понт меня не надо брать
Я атеист. Я вас и не беру, отвечаю так любому кто "...а я...а мне...а у меня". Просто к чему этот трындеж? Вы вероятно хороший водитель, возможно в общем достаточно хороший человек. И уже два года рассказываете что вот-вот пойдете и покажете кузькину мать. Нифига вы там не покажете. Те сами через три дня после начала уже не могли вспомнить че они дерутся, потому и драку закончить не могут.
Живите себе в радость, занимайтесь делом которое делать умеете. Потому как больше чем уверен что Рэмбо с вас ни разу не выйдет
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Карачун
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать