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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50846
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25909
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 01:38
#45
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Цитата:
Эл-починно:
Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике,

Согласен, это звенья одной цепи. Хотя, с другой стороны, международная политика, какой бы провальной она не была, не мешает строить заборы, усиливать границы и пересмотреть правила по отношению к беженцам. У вас недавно был теракт, там международную политику сложно винить. Просто существует несовместимость запада и ближнего востока, ее не преодолеть никак, попытки дальнейшей интеграции будут лишь ухудшать ситуацию.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 02.01.25 - 09:20
#46
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Цитата:
Эл-починно:
Первые проблемы всё в той же Германии - воссоединение, потом введение Евро, теперь как вассалы США - Санкции против России...


А как вы хотели, для Германии США - это старшие братья. Я вам недавно говорил, что в первом сроке своего президентства старина Д.Трамп вас недожал, а теперь как сказочники говорят: у него руки развязаны и будьте добры следовать его указаниям. В первую очередь усиление НАТО и на оборону и ВПК выделение до 5% ВВП и.т.д.

Старина Д.Трамп, ещё в период своего первого срока главой Белого дома говорил, что всех победит в новой гонке вооружений - Россию и Китай. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста небольшой отрывок (30.10.2018 года):

Kairat stayer: Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 09:57
#47
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Сгенерировала Моника (суровый и непобедимый Д.Трамп):

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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
315
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 09:59
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Сгенерировала Моника


Промт скидывайте - типа обмен опытом ?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 10:09
#49
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Цитата:
simkst:
Промт скидывайте - типа обмен опытом ?


Рано ещё, я только учусь!
Я не волшебник, я только учусь (С) цитата из сказки Золушка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25909
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 10:26
#50
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Цитата:
Kairat stayer:
суровый и непобедимый Д.Трамп

Щас ему внутренних дел накидают столько, что внешняя политика на второй план уйдет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 02.01.25 - 10:49
#51
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Цитата:
maxsaf:
Щас ему внутренних дел накидают столько, что внешняя политика на второй план уйдет.


Так, он не один, у него есть команда, справятся - старина Трамп и его команда!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25909
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 10:51
#52
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, он не один, у него есть команда, справятся - старина Трамп и его команда!

Там работы на несколько команд хватит, новый год начаться не успел, а там уже теракты. Надо с этим разобраться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6281
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 11:24
#53
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Цитата:
maxsaf:
Там работы на несколько команд хватит, новый год начаться не успел, а там уже теракты. Надо с этим разобраться.


Четыре года нормальный срок, у старины Д.Трампа и мигрантами, и террористами, и Канадой с Мексикой и другими странами, со всеми разберутся 8-) 8-) 8-) .
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