Отправлено: - 09:20

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Первые проблемы всё в той же Германии - воссоединение, потом введение Евро, теперь как вассалы США - Санкции против России...

Цитата:А как вы хотели, для Германии США - это старшие братья. Я вам недавно говорил, что в первом сроке своего президентства старина Д.Трамп вас недожал, а теперь как сказочники говорят: у него руки развязаны и будьте добры следовать его указаниям. В первую очередь усиление НАТО и на оборону и ВПК выделение до 5% ВВП и.т.д.Старина Д.Трамп, ещё в период своего первого срока главой Белого дома говорил, что всех победит в новой гонке вооружений - Россию и Китай. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста небольшой отрывок (30.10.2018 года):Kairat stayer: Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео.Подробнее здесь: