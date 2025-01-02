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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15890
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:26
Цитата:
saba:Спросили меня руководство да, среди директоров тема Украины присутствует. Я так ему сказал. Фамилия украинская. Воевать я должен за Украину. И скорей всего. Если бы дед не приехал на целену то уже я был бы в окопе или гнил в земле. А если у меня было гражданство РФ то на танке бы стрелял в Украину. А сегодня у меня гражданство Казахстана. То я обязан стрелять в врага.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:04
Цитата:
В 21 веке я считаю никто воевать не должен! Армия быть должна наготове, чтобы защищаться от сумасшедших, а самим лезть куда то, это и нужно быть таким сумасшедшим!
Даже в начале этой войны, когда не встретили с цветами русские танки в русскоязычных областях Украины ещё можно было не теряя лица с достоинством уйти! Так нет начали с лица земли города стирать, приговаривая:"Мы потом отстроим"
Vit:
Воевать я должен за
Воевать я должен за
В 21 веке я считаю никто воевать не должен! Армия быть должна наготове, чтобы защищаться от сумасшедших, а самим лезть куда то, это и нужно быть таким сумасшедшим!
Даже в начале этой войны, когда не встретили с цветами русские танки в русскоязычных областях Украины ещё можно было не теряя лица с достоинством уйти! Так нет начали с лица земли города стирать, приговаривая:"Мы потом отстроим"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:12
Что делать, если Telegram всё же запретят? Подготовиться заранее, выбрав альтернативные мессенджеры с хорошей репутацией.
Это из новостного городского портала Ухты республика Коми, как потом с друзьями из России общаться, если и WhatsApp и Телеграмм заблокируют! Ориентировочно пишут, что с 2026 года, но предлагают уже готовиться.
Это из новостного городского портала Ухты республика Коми, как потом с друзьями из России общаться, если и WhatsApp и Телеграмм заблокируют! Ориентировочно пишут, что с 2026 года, но предлагают уже готовиться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:28
Цитата:
С ними только на российском ПО. Может к тому времени Яндекс или ВК что-то смогут родить, отдаленно напоминающее мессенджер.
saba:
как потом с друзьями из России общаться,
как потом с друзьями из России общаться,
С ними только на российском ПО. Может к тому времени Яндекс или ВК что-то смогут родить, отдаленно напоминающее мессенджер.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:32
Цитата:
А SKYPE ?
Skype- приложение для голосовых и видеозвонков, а также обмена текстовыми сообщениями и файлами.
maxsaf:
Может к тому времени Яндекс или ВК что-то смогут родить
Может к тому времени Яндекс или ВК что-то смогут родить
А SKYPE ?
Skype- приложение для голосовых и видеозвонков, а также обмена текстовыми сообщениями и файлами.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:34
Цитата:
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное. Просто не пойму,чем не угодили эти мессенджеры, всё таки политика самоизоляции продолжается? Два варианта или Северная Корея или Япония времён сёгунов?
maxsaf:
Яндекс или ВК что-то смогут родить,
Яндекс или ВК что-то смогут родить,
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное. Просто не пойму,чем не угодили эти мессенджеры, всё таки политика самоизоляции продолжается? Два варианта или Северная Корея или Япония времён сёгунов?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:36
Цитата:
Скайп же майкрософтовский, тоже могут отрубить в любое время.
simkst:
А SKYPE ? Skype- приложение для голосовых и видеозвонков, а также обмена текстовыми сообщениями и файлами.
А SKYPE ? Skype- приложение для голосовых и видеозвонков, а также обмена текстовыми сообщениями и файлами.
Скайп же майкрософтовский, тоже могут отрубить в любое время.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:37
Цитата:
Ну в любых соцсетях, те же ВК или ОК - там есть и сообщения, и звонки. Но такое себе. Все таки мессенджер предпочтительнее, чем целая соцсеть, там много лишнего.
saba:
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное.
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное.
Ну в любых соцсетях, те же ВК или ОК - там есть и сообщения, и звонки. Но такое себе. Все таки мессенджер предпочтительнее, чем целая соцсеть, там много лишнего.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:40
Цитата:
Пусть думают и придумывают, главное чтобы по всему периметру границ с другими странами, рвом не огородились .
saba:
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное. Просто не пойму,чем не угодили эти мессенджеры, всё таки политика самоизоляции продолжается? Два варианта или Северная Корея или Япония времён сёгунов?
Наверное что то уже есть, просто не очень популярное. Просто не пойму,чем не угодили эти мессенджеры, всё таки политика самоизоляции продолжается? Два варианта или Северная Корея или Япония времён сёгунов?
Пусть думают и придумывают, главное чтобы по всему периметру границ с другими странами, рвом не огородились .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:46
Цитата:
Цитата:
Такое сожаление, видеть эту деградацию! Ещё недавно равнялись , во всяком случае Костанай на тот же Челябинск. Теперь такое ощущение, что они как то отделились от общей кучи и свернули в сторону .
simkst:
Цитата:
maxsaf:
Такое сожаление, видеть эту деградацию! Ещё недавно равнялись , во всяком случае Костанай на тот же Челябинск. Теперь такое ощущение, что они как то отделились от общей кучи и свернули в сторону .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:46
Цитата:
Самая длинная часть - с Китаем и с вами, дружественные страны, зачем там ров.
Kairat stayer:
Пусть думают и придумывают, главное чтобы по всему периметру границ с другими странами, рвом не огородились
Пусть думают и придумывают, главное чтобы по всему периметру границ с другими странами, рвом не огородились
Самая длинная часть - с Китаем и с вами, дружественные страны, зачем там ров.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:49
Цитата:
Ежели до ЯО дело не дойдет, то буквально через пару лет все вернётся на круги своя.
saba:
Теперь такое ощущение, что они как то отделились от общей кучи и свернули в сторону .
Теперь такое ощущение, что они как то отделились от общей кучи и свернули в сторону .
Ежели до ЯО дело не дойдет, то буквально через пару лет все вернётся на круги своя.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:54
Цитата:
Не в буквальном смысле, а образно, типа кругом враги!
maxsaf:
Самая длинная часть - с Китаем и с вами, дружественные страны, зачем там ров.
Самая длинная часть - с Китаем и с вами, дружественные страны, зачем там ров.
Не в буквальном смысле, а образно, типа кругом враги!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 10:57
Цитата:
Лет 50-60 на круги своя не может вернутся, потому что, потаму чта - непредсказуемо, пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года .
maxsaf:
Ежели до ЯО дело не дойдет, то буквально через пару лет все вернётся на круги своя.
Ежели до ЯО дело не дойдет, то буквально через пару лет все вернётся на круги своя.
Лет 50-60 на круги своя не может вернутся, потому что, потаму чта - непредсказуемо, пока никакой Нострадамус, даже не может предсказать, что будет после 20 января 2025 года .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 11:01
Цитата:
Даже вы?
Kairat stayer:
Не в буквальном смысле, а образно, типа кругом враги!
Не в буквальном смысле, а образно, типа кругом враги!
Даже вы?
-
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