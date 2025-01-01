Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Читать новость
Эл-починно: Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике,
Согласен, это звенья одной цепи. Хотя, с другой стороны, международная политика, какой бы провальной она не была, не мешает строить заборы, усиливать границы и пересмотреть правила по отношению к беженцам. У вас недавно был теракт, там международную политику сложно винить. Просто существует несовместимость запада и ближнего востока, ее не преодолеть никак, попытки дальнейшей интеграции будут лишь ухудшать ситуацию.
Эл-починно: Первые проблемы всё в той же Германии - воссоединение, потом введение Евро, теперь как вассалы США - Санкции против России...
А как вы хотели, для Германии США - это старшие братья. Я вам недавно говорил, что в первом сроке своего президентства старина Д.Трамп вас недожал, а теперь как сказочники говорят: у него руки развязаны и будьте добры следовать его указаниям. В первую очередь усиление НАТО и на оборону и ВПК выделение до 5% ВВП и.т.д.
Старина Д.Трамп, ещё в период своего первого срока главой Белого дома говорил, что всех победит в новой гонке вооружений - Россию и Китай. Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста небольшой отрывок (30.10.2018 года):
Kairat stayer: Американцы никого не боятся, это в социальных сетях или по телику на разных ток-шоу немножко народу мозги промывают, недавно Д.Трамп пообещал, что в новой гонке вооружений победят всех и Россию, и Китай и.т.д. в сети также есть видео.
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