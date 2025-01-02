НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Редкими рецептами делятся перед очередными праздничными застольями молодые кулинары кружка немецкой кухни Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50844
Редкими рецептами делятся перед очередными праздничными застольями молодые кулинары кружка немецкой кухни Костаная
Отправлено: 02.01.25 - 10:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необычный кружок кухни работает при Костанайском областном немецком обществе «Возрождение»: здесь за плитой стоят не бабушки, как это бывает, а подростки. Чем занимаются кухмейстеры весь год, и какие блюда посоветуют сейчас?
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25909
Re: Редкими рецептами делятся перед очередными праздничными...
Отправлено: 02.01.25 - 10:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс, сам люблю готовить, но на выпечку времени не хватает. Сегодня своим детям делал баурсаки - зашло на ура. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 153, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 153
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS