НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 51 из 51«1...495051
Ответить Новый топик
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:42
#751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Как выглядело задание на картинку?



Копилот пишет, что рисунок создан по такому промту


"Центральная фигура в костюме и с книгой в руке стоит на возвышении, окруженная группой людей, которые смотрят на нее. Фон украшен изображениями растений и цветов, создавая атмосферу вдохновения и единства. Дерево слева добавляет природный элемент к сцене."

Хотя по этому промту рисует вот=



[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 15:44]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:42
#752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic: В новом году дай Бог ума некоторым обитателям форума!
Флаги весят по всей России. Возле каждой деревни на кладбище. . Пацанов похоронили. Ох чувствую нам придётся идти на войну. А мы уже врятли будем играть в политику. Не каких обменов, расстрел на месте.
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:46
#753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:52
#754
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Раньше надо было такие картинки показывать. Где был Бог когда землю украинскую залили кровью.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:54
#755
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))


Robotext - сгенерировало такое изображение:



[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 15:54]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42779
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 15:16
#756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 15:16
#757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моника - сгенерировала:

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42779
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 16:53
#758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым Годом зеленой змеи!

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 01:48
#759
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Моника - сгенерировала:

Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 01:49
#760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..

Просто будут топить дорогим газом и электричеством, а остатки производства уйдут в Азию, вместе с технологиями.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 01:51
#761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))

Может уже пора в отдельную ветку вывести ИИ?

Все сюда

[Исправлено: maxsaf, 02.01.2025 - 02:56]
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 03:52
#762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Итак ровно на 25 году правления путина он выполнил задание ЦРУ и сделал то о чем мечтали США ещё с 80ых годов

Тебе наверное жена откажет и тоже Путин будет виноват
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:01
#763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
тоже Путин будет виноват

В реальной войне, кроме Путина никто не виноват! Если бы он не отдал приказ о пересечении границы войсками РФ, то до сих пор бодались бы в информационном поле, обвиняя друг друга и не было бы таких жертв!
И часть людей, которые сейчас выступают против Путина и его личной войны, в том числе наверное и я, были бы против АТО в Донбассе!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:02
#764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья всем доброго утра, хорошего дня и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E


Возможно, в данном случае Моника, в отличии от других, сгенерировал более современную картину, стиль скорее всего - минимализм, который без излишеств и сложных форм.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:06
#765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ко мне приезжал грузчик, казах, ламинат привозил. Очень домой торопился, потому что мама в плохом состоянии. У неё сын от первого брака, его сводный брат, который остался в России, пытался сбежать от кредиторов на СВО,продержался месяц, с боевым опытом в Чечне! Осталось четверо детей! Надо было слышать, как он костерит Путина! Такие вот человеческие судьбы после этой войны!
Профайл
Страница 51 из 51«1...495051
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS