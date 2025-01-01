Отправлено: - 01:49

111:

О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..

Цитата:Просто будут топить дорогим газом и электричеством, а остатки производства уйдут в Азию, вместе с технологиями.