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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:42
Цитата:
Копилот пишет, что рисунок создан по такому промту
"Центральная фигура в костюме и с книгой в руке стоит на возвышении, окруженная группой людей, которые смотрят на нее. Фон украшен изображениями растений и цветов, создавая атмосферу вдохновения и единства. Дерево слева добавляет природный элемент к сцене."
Хотя по этому промту рисует вот=
[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 15:44]
Карачун:
Как выглядело задание на картинку?
Как выглядело задание на картинку?
Копилот пишет, что рисунок создан по такому промту
"Центральная фигура в костюме и с книгой в руке стоит на возвышении, окруженная группой людей, которые смотрят на нее. Фон украшен изображениями растений и цветов, создавая атмосферу вдохновения и единства. Дерево слева добавляет природный элемент к сцене."
Хотя по этому промту рисует вот=
[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 15:44]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:42
Цитата:
Skeptic: В новом году дай Бог ума некоторым обитателям форума!Флаги весят по всей России. Возле каждой деревни на кладбище. . Пацанов похоронили. Ох чувствую нам придётся идти на войну. А мы уже врятли будем играть в политику. Не каких обменов, расстрел на месте.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:46
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:52
Цитата:
simkst:Раньше надо было такие картинки показывать. Где был Бог когда землю украинскую залили кровью.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 14:54
Цитата:
Robotext - сгенерировало такое изображение:
[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 15:54]
simkst:
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))
ЧИСЛО НЕЙРОЭНТУЗИАСТОВ РАСТЕТ ))
Robotext - сгенерировало такое изображение:
[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 15:54]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42779
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 15:16
О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 15:16
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42779
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.01.25 - 16:53
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 01:48
Цитата:
Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E
Kairat stayer:
Моника - сгенерировала:
Моника - сгенерировала:
Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 01:49
Цитата:
Просто будут топить дорогим газом и электричеством, а остатки производства уйдут в Азию, вместе с технологиями.
111:
О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..
О, наконец то Россия перекрыла газ Ойропе, терерь те замерзнут от холода и голода, разогревать же нечем бичпакеты..
Просто будут топить дорогим газом и электричеством, а остатки производства уйдут в Азию, вместе с технологиями.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1338
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 03:52
Цитата:
Тебе наверное жена откажет и тоже Путин будет виноват
abaika95:
Итак ровно на 25 году правления путина он выполнил задание ЦРУ и сделал то о чем мечтали США ещё с 80ых годов
Итак ровно на 25 году правления путина он выполнил задание ЦРУ и сделал то о чем мечтали США ещё с 80ых годов
Тебе наверное жена откажет и тоже Путин будет виноват
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:01
Цитата:
В реальной войне, кроме Путина никто не виноват! Если бы он не отдал приказ о пересечении границы войсками РФ, то до сих пор бодались бы в информационном поле, обвиняя друг друга и не было бы таких жертв!
И часть людей, которые сейчас выступают против Путина и его личной войны, в том числе наверное и я, были бы против АТО в Донбассе!
Дантист:
тоже Путин будет виноват
тоже Путин будет виноват
В реальной войне, кроме Путина никто не виноват! Если бы он не отдал приказ о пересечении границы войсками РФ, то до сих пор бодались бы в информационном поле, обвиняя друг друга и не было бы таких жертв!
И часть людей, которые сейчас выступают против Путина и его личной войны, в том числе наверное и я, были бы против АТО в Донбассе!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:02
Друзья всем доброго утра, хорошего дня и отличного настроения!
Цитата:
Возможно, в данном случае Моника, в отличии от других, сгенерировал более современную картину, стиль скорее всего - минимализм, который без излишеств и сложных форм.
Цитата:
maxsaf:
Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E
Вроде как у нее "под капотом" хорошо известные Stable Diffusion и Dall-E
Возможно, в данном случае Моника, в отличии от других, сгенерировал более современную картину, стиль скорее всего - минимализм, который без излишеств и сложных форм.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.01.25 - 09:06
Ко мне приезжал грузчик, казах, ламинат привозил. Очень домой торопился, потому что мама в плохом состоянии. У неё сын от первого брака, его сводный брат, который остался в России, пытался сбежать от кредиторов на СВО,продержался месяц, с боевым опытом в Чечне! Осталось четверо детей! Надо было слышать, как он костерит Путина! Такие вот человеческие судьбы после этой войны!
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