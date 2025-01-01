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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25892
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 01:38
#45
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Цитата:
Эл-починно:
Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике,

Согласен, это звенья одной цепи. Хотя, с другой стороны, международная политика, какой бы провальной она не была, не мешает строить заборы, усиливать границы и пересмотреть правила по отношению к беженцам. У вас недавно был теракт, там международную политику сложно винить. Просто существует несовместимость запада и ближнего востока, ее не преодолеть никак, попытки дальнейшей интеграции будут лишь ухудшать ситуацию.
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