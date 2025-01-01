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Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике,

Цитата:Согласен, это звенья одной цепи. Хотя, с другой стороны, международная политика, какой бы провальной она не была, не мешает строить заборы, усиливать границы и пересмотреть правила по отношению к беженцам. У вас недавно был теракт, там международную политику сложно винить. Просто существует несовместимость запада и ближнего востока, ее не преодолеть никак, попытки дальнейшей интеграции будут лишь ухудшать ситуацию.