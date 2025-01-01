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Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:40
Цитата:
Kairat stayer: Сам же с Ильясом восхищалисьКрасиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:50
Цитата:
Развевался что то Виталий! Не надо нам ядерной бомбы нигде, нет в ней ничего хорошего!
Vit:
Ядерная бомба в
Ядерная бомба в
Развевался что то Виталий! Не надо нам ядерной бомбы нигде, нет в ней ничего хорошего!
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:52
Цитата:
Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
Vit:
существу пора уже хватит убивать русскими украинцами..
существу пора уже хватит убивать русскими украинцами..
Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:54
Цитата:
Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.
Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.
Vit:
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.
Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1791
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:57
.....у нас и сакций нет а с нашего аэропорта куда улететь можно в никуда по стране захочешь улететь хрен тебе,они под санкциями находятся у них лети в любой регион РФ,Германия намного меньше нас грубо говоря 900 на700 и то в кажом ауле у них имеется аэродром а у нас всё только через столицу и то астрономическим ценам что приходится в Россию ехать чтоб улететь на отдых.....
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 19:04
Цитата:
saba: Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!Саба дос мой. Я всеравно не навижу Зеленского. Всем нутром.все молекулы моего тела. Ненавижу его.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 580
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 20:30
Если не будут летать самолеты в РФ или через неё, то загниет авиабизнес, который до этого платил налоги в бюджет. Вот и все! Война по-любому окончится, конечно не пользу захвативших чужие земли. Как бы не прикрывались алиби, типа нас заставили обстоятельства, это не оправдание. Америке любая война всегда была выгодна, а тут теперь во власти будет бизнесмен, то его будет интересовать решение меркантильных вопросов. При этом, США может спровоцировать другие страны на свару между Украиной и Россией.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1615
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:22
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1920
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:23
Цитата:
То, что Трамп будет поддерживать ВСУ, это я не сомневаюсь. Деньгами США или Европы, не важно.
Потому войну закончит не этот балабол, а Россия. Когда полностью зачистит территорию Украины от нацистов.
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
Kairat stayer:
обещал их поддерживать далее
обещал их поддерживать далее
То, что Трамп будет поддерживать ВСУ, это я не сомневаюсь. Деньгами США или Европы, не важно.
Потому войну закончит не этот балабол, а Россия. Когда полностью зачистит территорию Украины от нацистов.
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 309
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:53
Комментарий удален модератором.
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 22:27
Цитата:
Команда Д.Трампа уже направила условия по перемирию обоим сторонам, согласятся последние или нет посмотрим после инаугурации. Также будем наблюдать какие меры предпримет Д.Трамп в случае несогласия сторон. России нужно чтобы часть санкций сняли, поэтому на мой взгляд согласятся на перемирие и никакого похода до польской границы, как вы отмечаете не будет.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 23:28]
Skeptic:
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
Команда Д.Трампа уже направила условия по перемирию обоим сторонам, согласятся последние или нет посмотрим после инаугурации. Также будем наблюдать какие меры предпримет Д.Трамп в случае несогласия сторон. России нужно чтобы часть санкций сняли, поэтому на мой взгляд согласятся на перемирие и никакого похода до польской границы, как вы отмечаете не будет.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 23:28]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 404
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 22:55
Убеждён, Российская Федерация победит, президент Токаев чётко сказал что она "непобедима"
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 23:21
Цитата:
Лет 100 воевать будет? Скептик вон хочет всю территорию Украины! А сейчас сколько процентов завоевали?
Одного не пойму зачем Вам со Скептиком столько территорий? Конечно бОльшая часть Путину, но вот вопрос поделится ли он с вами?
ОГПУ:
Российская Федерация победит,
Российская Федерация победит,
Лет 100 воевать будет? Скептик вон хочет всю территорию Украины! А сейчас сколько процентов завоевали?
Одного не пойму зачем Вам со Скептиком столько территорий? Конечно бОльшая часть Путину, но вот вопрос поделится ли он с вами?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25886
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 23:39
Цитата:
Так и есть, по причине провала миграционной политики
Цитата:
Kairat stayer:
сказочники говорят загнивает Европа и США
сказочники говорят загнивает Европа и США
Так и есть, по причине провала миграционной политики
Цитата:
В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — это 42-летний уроженец штата Техас Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Он ликвидирован.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — это 42-летний уроженец штата Техас Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Он ликвидирован.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3822
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 02.01.25 - 00:41
Цитата:
Пожалуй не соглашусь. Не знаю как в США и Канаде, но в Германии проблемы есть, конечно. Но проваленной политикой, я это тоже назвать не могу. Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике, так сказать. Первые проблемы всё в той же Германии - воссоединение, потом введение Евро, теперь как вассалы США - Санкции против России. А ведь дружа с головой, могли бы жить в шоколаде и сегодня. Сложно всё, особенно когда друг твой - враг!
maxsaf:
Так и есть, по причине провала миграционной политики
Так и есть, по причине провала миграционной политики
Пожалуй не соглашусь. Не знаю как в США и Канаде, но в Германии проблемы есть, конечно. Но проваленной политикой, я это тоже назвать не могу. Проблемы не в миграционной, а в международной, интернациональной политике, так сказать. Первые проблемы всё в той же Германии - воссоединение, потом введение Евро, теперь как вассалы США - Санкции против России. А ведь дружа с головой, могли бы жить в шоколаде и сегодня. Сложно всё, особенно когда друг твой - враг!
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